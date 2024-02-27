Puma в 2023 году увеличила выручку до рекордных 8,6 млрд евро

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Немецкий производитель спортивных товаров Puma SE зафиксировал лишь незначительный рост выручки в 2023 году из-за падения курса аргентинского песо, однако показатель все равно оказался рекордным в истории компании.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее выручка в прошлом году повысилась на 1,6%, до 8,6 млрд евро. Без учета колебаний валютных курсов показатель увеличился на 6,6%.

Чистая прибыль понизилась на 13,7%, до 304,9 млн евро. Показатель EBIT уменьшился на 3%, до 621,6 млн евро.

В четвертом квартале выручка сократилась на 9,8%, до 1,98 млрд евро, а чистая прибыль упала на 42%, до 800 тыс. евро.

Продажи в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) в минувшем году подскочили на 9,8%, до 3,42 млрд евро, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 7,7%, до 1,79 млрд евро. В Северной и Южной Америке показатель сократился на 8%, до 3,89 млрд евро.

В 2024 году Puma ожидает органического роста выручки на 4-6% и EBIT в диапазоне от 620 до 700 млн евро.

Котировки акций Puma растут на 0,5% в начале торгов во вторник. Капитализация компании за последние три месяца упала на 23,6%, до 6,33 млрд евро.