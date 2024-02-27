Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Puma в 2023 году увеличила выручку до рекордных 8,6 млрд евро

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Немецкий производитель спортивных товаров Puma SE зафиксировал лишь незначительный рост выручки в 2023 году из-за падения курса аргентинского песо, однако показатель все равно оказался рекордным в истории компании.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее выручка в прошлом году повысилась на 1,6%, до 8,6 млрд евро. Без учета колебаний валютных курсов показатель увеличился на 6,6%.

Чистая прибыль понизилась на 13,7%, до 304,9 млн евро. Показатель EBIT уменьшился на 3%, до 621,6 млн евро.

В четвертом квартале выручка сократилась на 9,8%, до 1,98 млрд евро, а чистая прибыль упала на 42%, до 800 тыс. евро.

Продажи в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) в минувшем году подскочили на 9,8%, до 3,42 млрд евро, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 7,7%, до 1,79 млрд евро. В Северной и Южной Америке показатель сократился на 8%, до 3,89 млрд евро.

В 2024 году Puma ожидает органического роста выручки на 4-6% и EBIT в диапазоне от 620 до 700 млн евро.

Котировки акций Puma растут на 0,5% в начале торгов во вторник. Капитализация компании за последние три месяца упала на 23,6%, до 6,33 млрд евро.

Puma Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банк России не планирует отменять ограничения на снятие наличной валюты

ЦБ РФ сообщил о намерении увеличить страховку по длинным вкладам до 2,8 млн руб.

ЦБ РФ сообщил о намерении увеличить страховку по длинным вкладам до 2,8 млн руб.

Инвестфонды заинтересовались покупкой Samsonite

Курс биткойна обновил максимум с ноября 2021 года

Курс биткойна обновил максимум с ноября 2021 года

Правительство РФ намерено запретить экспорт бензина на полгода с 1 марта

Правительство РФ намерено запретить экспорт бензина на полгода с 1 марта

Траст семьи Уолтон продал акции Walmart на $1,5 млрд

Траст семьи Уолтон продал акции Walmart на $1,5 млрд

Nintendo выпустит новую версию игровой консоли Switch не ранее марта 2025 года

Nintendo выпустит новую версию игровой консоли Switch не ранее марта 2025 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });