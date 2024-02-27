Производитель алкоголя Campari увеличил годовую выручку на 8,2%

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Davide Campari-Milano S.p.A, крупный итальянский производитель алкогольных напитков, увеличил выручку на 8,2% в 2023 году благодаря сильным продажам аперитивов, текилы и премиального бурбона.

Выручка компании в 2023 году достигла 2,92 млрд евро. Органический рост показателя составил 10,5%.

Чистая прибыль сократилась на 0,7%, до 330,5 млн евро, скорректированная EBIT выросла на 8,6%, до 618,7 млн евро.

Консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный FactSet, предусматривал скорректированную EBIT на уровне 597 млн евро при выручке в 2,93 млрд евро.

В Северной и Южной Америке (на регион приходится 44% глобальной выручки компании) продажи выросли на 7,7% в органическом выражении, в Южной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (28% выручки) - на 6,8%. В Северной, Центральной и Восточной Европе (21% глобальной выручки) продажи подскочили на 18,7%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (8% выручки) - на 20,7%.

Руководство компании рекомендовало повысить дивиденды на 8,3%, до 0,065 евро на акцию.

Campari - один из из ведущих мировых производителей алкогольных напитков. Группа основана в 1860 году, владеет 14 заводами и 4 винодельнями по всему миру и имеет собственную сеть дистрибуции в 16 странах. В числе ее основных брендов - биттер Campari, вермут Cinzano и шампанское Mondoro.