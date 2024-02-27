Слияние Chevron и Hess осложнили условия участия Hess в проекте Stabroek в Гайане

Дедлайн по закрытию сделки перенесен с 18 апреля на 22 октября 2024 года

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Exxon Mobil и China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) ведут "конструктивные дискуссии" с Hess и Chevron о влиянии планируемой сделки последних на участие Hess Guyana Exploration Limited (HGEL, "дочка" Hess) в соглашении о совместной деятельности на блоке Stabroek в Гайане.

В опубликованном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщении Chevron отмечается, что соглашение по проекту Stabroek, в котором участвует "дочка" Hess, предполагает приоритетное право Exxon и CNOOC на выкуп доли в нефтяном месторождении. Теперь компании дискутируют, применимо ли это положение соглашения к обстоятельствам, связанным со сделкой Chevron по покупке Hess.

"Chevron и Hess полагают, что Stabroek ROFR (право первого отказа - ИФ) не применимо к слиянию из-за структуры слияния и формулировок положений Stabroek ROFR. После объявления о слиянии Exxon и CNOOC проинформировали Hess и Chevron, что они не согласны с этой точкой зрения и полагают, что Stabroek ROFR применимо к слиянию. Hess, Chevron, Exxon и CNOOC участвуют в конструктивных дискуссиях относительно Stabroek ROFR, и Chevron и Hess полагают, что эти обсуждения приведут к результату, который не задержит, не затруднит и не предотвратит завершение слияния", - говорится в заявлении.

В случае, если переговоры не приведут к "приемлемому разрешению" ситуации, компании намерены обратиться в арбитраж.

Hess и Chevron не смогут закрыть сделку по слиянию в случае, если право первого отказа по Stabroek применимо к данному кейсу - эта процедура приведет к невыполнению условий самого соглашения о слиянии.

В октябре 2023 года Chevron достигла соглашения о покупке конкурирующей Hess за $60 млрд (с учетом долга). Покупатель отмечал, что особую ценность в рамках сделки представляет месторождение Stabroek в Гайане и активы на сланцевом месторождении Bakken в Северной Дакоте. После приобретения Chevron может рассчитывать на добычу около 4,5 млн б.н.э./с, в то время как уровень ExxonMobil составит около 5 млн б.н.э./с, подсчитали в Wood Mackenzie.

В заявлении Chevron на сайте SEC отмечается, что компании намеревались закрыть сделку до 18 апреля 2024 года, но решили отложить дедлайн до 22 октября. До этой даты ни одна из сторон не может воспользоваться правом расторжения договора о слиянии.