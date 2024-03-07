Exxon Mobil обратилась в арбитраж в связи со сделкой Chevron по покупке Hess

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Exxon Mobil подала иск в Международную торговую палату в Париже, чтобы отстоять право преимущественной покупки доли Hess в проекте Stabroek в Гайане, сообщает Financial Times со ссылкой на Exxon.

Компания также дала понять, что может сделать встречное предложение по активам, отмечает издание.

Причиной обращения в арбитраж стало объявление о сделке Chevron Corp. по приобретению компании Hess, которая распоряжается 30% долей Stabroek. Exxon убеждена, что к этой сделке применимо положение соглашения участников гайанского проекта о приоритетном праве Exxon и China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) на выкуп доли в нефтяном месторождении.

Exxon - оператор проекта и владеет 45% долей Stabroek, CNOOC распоряжается 25%, Hess - 30%. Предполагается, что доля последней перейдет к Chevron в результате закрытия сделки по поглощению - именно это условие представляет особую ценность для покупателя.

"Мы абсолютно уверены, что в рамках этого контракта (по проекту Stabroek - ИФ) у нас есть преимущественное право покупки, и мы подали в арбитраж, чтобы убедиться, что мы можем воспользоваться этим преимущественным правом. (...) Это важно, потому что мы вместе с партнерами взяли на себя огромный риск геологоразведки, финансовый риск, коммерческий риск, когда создавали это совместное предприятие. Теперь оно великолепно. Это создало большую ценность для Гайаны и партнеров. Но были риски. Поэтому мы хотим убедиться, что мы осознаем ценность, которую мы создали", - сказал FT старший вице-президент Exxon Нил Чепмен.

По его словам, арбитраж такого рода обычно занимает 5-6 месяцев.

"Было бы безответственно допустить, чтобы 30% объекта мирового класса, который мы помогли построить, было передано третьей стороне без рассмотрения возможности реализации наших договорных прав", - отметила Exxon.

Chevron достигла соглашения о покупке конкурирующей Hess за $60 млрд (с учетом долга) в октябре 2023 года. Покупатель отмечал, что особую ценность в рамках сделки представляет месторождение Stabroek в Гайане и активы на сланцевом месторождении Bakken в Северной Дакоте. После приобретения Chevron может рассчитывать на добычу около 4,5 млн баррелей нефтяного эквивалента в сетки, в то время как уровень ExxonMobil составит около 5 млн б.н.э./с, подсчитали в Wood Mackenzie.

Exxon и CNOOC, как сообщалось, ведут "конструктивные дискуссии" с Hess и Chevron о влиянии планируемой сделки последних на участие в соглашении о совместной деятельности на блоке Stabroek в Гайане. В своем заявлении на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Chevron предполагала, что "эти обсуждения приведут к результату, который не задержит, не затруднит и не предотвратит завершение слияния". Также отмечалось, что Chevron и Hess считают неприменимым к своей сделке положение упомянутого соглашения о праве преимущественного выкупа "из-за структуры слияния и формулировок положений Stabroek ROFR (право первого отказа - ИФ)".