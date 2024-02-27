"Газпром" готовит третью программу биржевых бондов на 1 трлн рублей

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Единственный участник ООО "Газпром капитал" - ПАО "Газпром" - утвердило программу и проспект биржевых облигаций серии 003Р с обеспечением объемом 1 трлн рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, сообщает эмитент на ленте раскрытия.

В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 50 лет.

Первая программа биржевых бондов эмитента серии 001Р на 250 млрд рублей была зарегистрирована "Московской биржей" в мае 2018 года, в рамках программы были размещены 8 выпусков облигаций на 195 млрд рублей.

Вторая программа биржевых облигаций компании серии 002Р на 500 млрд рублей была зарегистрирована в июне 2023 года. В рамках программы размещены 12 выпусков бондов на 425 млрд рублей, все с привязкой к RUONIA.

Сейчас в обращении находятся 5 выпусков биржевых бондов "Газпрома" на общую сумму 70 млрд рублей, 23 выпуска биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 635 млрд рублей, 6 выпусков классических бондов, включая бессрочные, на 544,2 млрд рублей, а также выпуски замещающих бондов в других валютах.