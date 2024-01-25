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"Газпром" 26 января начнет второй раунд замещения евробондов-2025 в евро

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - "Газпром капитал" 26 января начнет доразмещение локальных облигаций для замещения остатка евробондов "Газпрома" в евро с погашением в марте 2025 года, следует из раскрытия компании.

Эмитент может разместить до 271 356 облигаций номиналом 1 тыс. евро каждая. Максимальный объем доразмещения составляет 271,4 млн евро, что соответствует объему находящихся в обращении евробондов "Газпрома"-2025 после того, как компания провела первый раунд их замещения в начале прошлого года. Ставка купона по этому выпуску составляет 4,364%, ближайшая дата выплаты купона - 21 марта. Изначально в обращении находились еврооблигации на 500 млн евро, за первый раунд компания заместила локальными бондами около 46% выпуска.

Сбор заявок в рамках размещения дополнительного выпуска будет проходить с 10:00 по Москве 26 января до 15:00 5 февраля. Планируемое окончание размещения - 9 февраля или дата размещения последней облигации. Оплата облигаций при их размещении будет осуществляться еврооблигациями соответствующего выпуска, права на которые учитываются российскими депозитариями, а также денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов. Выплаты по замещающим бондам производятся в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.

Компания производит замещение евробондов по стандартной схеме, которая включает биржевой и внебиржевой транши. По условиям замещения, биржевой транш предназначен для инвесторов, чьи права учитываются российскими депозитариями, а местом хранения евробондов является НРД, внебиржевой - также для инвесторов, чьи права учитываются депозитариями РФ, но евробонды хранятся в Euroclear/Clearstream. В сообщении "Газпрома" отмечается, что Euroclear и Clearstream не исполняют поручение на перевод еврооблигаций, поданное от одного брокера, если его объем в денежном выражении составляет менее 100 тыс. евро (размер минимального торгового лота - ИФ). В связи с этим рекомендуется подавать поручения на перевод еврооблигаций объемом не менее 100 тыс. евро.

"Газпром" частично заместил локальными облигациями все находящиеся в обращении выпуски евробондов. С марта 2023 года компания начала проводить вторые раунды замещения еврооблигаций. За это время были проведены доразмещения выпусков в долларах, фунтах стерлингов и швейцарских франках. С сентября стартовали вторые раунды замещения выпусков, номинированных в евро.

"Газпром" ранее отмечал, что в соответствии с указом президента исполняет обязательства, связанные с еврооблигациями, путем их обмена на замещающие облигации своего дочернего общества ООО "Газпром капитал". Держателям еврооблигаций, которые их не обменяли, выплаты производятся в соответствии с кредитно-эмиссионной документацией, то есть через платежного агента.

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