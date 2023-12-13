"Газпром" разместил локальные облигации на 164,9 млн евро в рамках второго раунда замещения "вечных" евробондов

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром капитал" разместил локальные облигации на 164,9 млн евро в рамках обмена остатка бессрочных еврооблигаций "Газпрома", следует из раскрытия компании.

Максимальный объем доразмещения мог составить 448,6 млн евро, что соответствует объему находящихся в обращении "вечных" евробондов "Газпрома" после того, как компания провела первый раунд их замещения в январе этого года. Изначально в обращении находились еврооблигации на 1 млрд евро, за первый раунд компания заместила локальными бондами около 55% выпуска.

Доля фактически размещенных облигаций от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска составила 36,75%, от общего количества бумаг всего выпуска - 16,49%.

С учетом доразмещения доля замещенных еврооблигаций этого выпуска выросла до 71,63%.

Оплата облигаций при их размещении осуществлялась еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, а также денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов (последним способом были оплачены 1,4 тыс. облигаций). Выплаты по замещающим бондам будут осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.

Два транша бессрочных евробондов - на 1 млрд евро с доходностью 3,9% и на $1,4 млрд с доходностью 4,6% - "Газпром" разместил в октябре 2020 года. Первый колл-опцион по бумагам обоих выпусков предусмотрен через 5,25 года (январь 2026 года). Структура выпусков предполагает, что на эту дату и каждые последующие 5 лет купоны будут пересматриваться. При размещении компания отмечала, что новые евробонды как гибридный инструмент в отчетности группы "Газпром" по МСФО будут отражены в составе собственного капитала.

"Газпром" частично заместил локальными облигациями все находящиеся в обращении выпуски евробондов. С марта компания начала проводить вторые раунды замещения еврооблигаций. За это время были проведены доразмещения выпусков в долларах, фунтах стерлингов и швейцарских франках. С сентября стартовали вторые раунды замещения выпусков, номинированных в евро.

Ранее "Газпром" отмечал, что в соответствии с указом президента исполняет обязательства, связанные с еврооблигациями, путем их обмена на замещающие облигации своего дочернего общества ООО "Газпром капитал". Держателям еврооблигаций, которые их не обменяли, выплаты производятся в соответствии с кредитно-эмиссионной документацией, то есть через платежного агента.