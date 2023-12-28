"Газпром" разместил второй выпуск бессрочных бондов на 114,2 млрд рублей

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - ООО "Газпром капитал" завершило размещение бессрочных облигаций серии 003Б-02 объемом 114,2 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Номинальная стоимость одной облигации - 5 млн рублей, количество облигаций в выпуске составляет 22 840 штук.

Сбор заявок на выпуск прошел 25 декабря за час без премаркетинга. Организатором и андеррайтером выступил Газпромбанк.

Ставка 1-20-го полугодовых купонов установлена на уровне 6,59% годовых. По выпуску объявлены call-опционы: первый через 10 лет с начала размещения, последующие - с периодичностью 5 лет. В случае, если облигации не будут погашены в дату окончания 20-го купона, ставка последующих купонов (начиная с 21-го купона) будет рассчитываться по формуле: доходность 5-летних ОФЗ плюс 2,5% годовых.

ЦБ 16 ноября зарегистрировал третью программу бессрочных облигаций эмитента серии 003Б объемом 500 млрд рублей и два выпуска бондов серий 003Б-01 и 003Б-02, которые будут размещены в рамках данной программы.

7 декабря ООО "Газпром капитал" завершило размещение бессрочных облигаций серии 003Б-01 объемом 150 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых бондов "Газпрома" на общую сумму 70 млрд рублей, 24 выпуска биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 640 млрд рублей, шесть выпусков классических бондов, включая бессрочные, на 544,2 млрд рублей, а также выпуски замещающих бондов в других валютах.