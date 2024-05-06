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Whirlpool планирует дополнительные увольнения

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Американский производитель бытовой техники Whirlpool Corp. планирует дополнительное сокращение штата помимо объявленного в конце апреля увольнения тысячи сотрудников в рамках масштабного плана реструктуризации.

Whirlpool на прошлой неделе "начала процесс уведомления сотрудников о плане дополнительного сокращения персонала по всему миру", цитирует сообщение компании издание MarketWatch. Общие ожидаемые затраты во втором квартале оцениваются в $52-57 млн.

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Whirlpool ожидает, что общие расходы на реструктуризацию в 2024 году будут находиться в диапазоне от $75 млн до $80 млн. При этом компания планирует завершить ее до конца текущего года.

Котировки акций Whirlpool, которая является одним из крупнейших мировых производителей бытовой техники и лидером североамериканского рынка, растут на 0,2% в ходе торгов в понедельник. Рыночная стоимость компании за последний год упала более чем на 30% (до $5,2 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил почти 25%.

Whirlpool
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