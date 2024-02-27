Некоторые участники дискуссии по ставке в РФ допускают ее снижение в I полугодии

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Большинство участников обсуждения решения по ключевой ставке ЦБ РФ в феврале считают, что в базовом сценарии условия для начала смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) сложатся во второй половине 2024 года, отдельные участники не исключали возможности несколько более раннего снижения, говорится в резюме, посвященном этой дискуссии.

ЦБ на февральском заседании рассматривал два варианта решения по ставке: ее сохранение на уровне 16% годовых (он и был выбран) и повышение ставки на 100 базисных пунктов (б.п.), до 17%.

Банк России в пресс-релизе сохранил сигнал о необходимости продолжительного поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. По мнению участников дискуссии, он является важным фактором обеспечения желаемой направленности денежно-кредитной политики. "Вместе с тем, все участники согласились, что важно избежать трактовки этого сигнала как прямого указания на неизменность самой ключевой ставки в течение продолжительного времени. При устойчивом снижении инфляции и инфляционных ожиданий той же степени жесткости денежно-кредитных условий (то есть тому же уровню реальных процентных ставок) будет соответствовать постепенно снижающаяся ключевая ставка", - отмечает ЦБ в резюме.

Одним из аргументов в пользу сохранения ставки стала оценка Банком России ситуации в экономике. "Положительный разрыв выпуска в экономике остается существенным, но, видимо, достиг своего пика в середине IV квартала 2023 года. С учетом оперативных данных по динамике инфляции и внутреннего спроса разрыв начал постепенно закрываться. Кроме того, более высокий рост ВВП в 2023 году при одновременном ослаблении инфляционного давления может указывать на более высокий уровень потенциала российской экономики", - подчеркивает Банк России.

ЦБ отмечает нарастание эффектов от уже произошедшего ужесточения ДКП, что проявляется в замедлении роста кредитования и росте сберегательной активности.

"Заметное снижение текущих темпов роста цен в декабре - январе, включая устойчивые показатели, указывает на то, что денежно-кредитная политика Банка России, вероятно, уже достигла достаточной степени жесткости. Но пока преждевременно судить об устойчивости дезинфляции. Закрепление процесса дезинфляции требует сохранения достигнутой жесткости денежно-кредитных условий в течение продолжительного времени", - указывает ЦБ эти факторы в числе аргументов в пользу сохранения ставки на уровне 16%.

При этом отсутствие к началу февраля исчерпывающих свидетельств устойчивого снижения инфляции рассматривалось участниками дискуссии в числе аргументов в пользу повышения ставки до 17%. Для возвращения инфляции к цели, возможно, нужна большая жесткость ДКП, отмечается в документе.

Риск недооценки разрыва выпуска в экономике или скорости его закрытия указывался среди аргументов в пользу повышения ставки. По мнению участников дискуссии, замедление роста потребительской активности может быть неустойчивым.

Аргументом в пользу повышения ставки было то, что инерция в динамике кредитования может сохраниться из-за искажающего влияния льготных программ и повышенных инфляционных ожиданий заемщиков.

В пользу повышения ставки также свидетельствовало заметное ухудшение условий внешней торговли, в том числе снижение цен на товарно-сырьевых рынках, расширение дисконта для российской нефти, дополнительные сложности с платежами, а также снижение экспорта.

ЦБ по итогам февральского заседания повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2024-2025 годы на 1 процентный пункт, до 13,5-15,5% и 8- 10% соответственно. Этот пересмотр отражает более устойчивое инфляционное давление в экономике, что может потребовать более продолжительного периода поддержания жестких денежно-кредитных условий, чем предполагалось ранее, отмечает Банк России.