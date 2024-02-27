ЦБ не видит ухудшения качества кредитного портфеля банков из-за высокой ставки

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Банк России пока не не наблюдает ухудшения качества кредитного портфеля банков из-за высокой ключевой ставки, заявила в интервью "Интерфаксу" зампред ЦБ Ольга Полякова.

Доля кредитов с плавающими ставками в корпоративном портфеле на 1 января составляла 47%, увеличившись на 8 процентных пунктов за последние три года. Полякова отметила, что на рост доли кредитов по плавающим ставкам влияет не только желание банков захеджировать свои риски, но и спрос компаний.

"Пока качество корпоративных кредитов с плавающими ставками стабильно, доля просрочки на начало января составляла всего около 1%. Если заемщику становится сложно обслуживать долг, он всегда может обратиться в банк за реструктуризацией. Но пока мы не видим и роста объемов реструктуризаций кредитов с плавающей процентной ставкой", - сказала она.

"Есть вероятность, что через какое-то время показатели качества таких кредитов несколько ухудшатся, но, думаю, не критично. Это отражено и в нашем прогнозе по прибыли банковского сектора, где заложен более высокий уровень резервов", - добавила Полякова.

Она отметила, что сейчас одним из основных вызовов для банковского сектора является риск концентрации. Это связано с тем, что крупные российские компании не могут занимать на внешних рынках. Часть долгов, которые у них были перед иностранными кредиторами, замещаются в крупных российских банках, и это увеличивает проблему.

"Мы полагаем, что инструментами снижения риска концентрации могут стать развитие рынка облигаций и синдицированное кредитование, чтобы риск более равномерно распределялся по банковскому сектору", - сказала зампред ЦБ.

Банк России в этом году планирует опубликовать план изменений в регулирование риска кредитной концентрации, направленных на постепенное снижение этих рисков в течение нескольких лет.

"Так, мы планируем отказаться от использования "льготных" риск-весов при расчете нормативов концентрации, разрабатываем новый подход к определению связанных с банком лиц. Кроме того, продолжаем обсуждать возможность поэтапного ввода нового норматива концентрации Н30 для системно значимых банков", - рассказала она.

По ее словам, это потребует от банков всерьез заняться задачей распределения крупных рисков. Сейчас кредиторы часто либо не заинтересованы в том, чтобы делать синдикаты с небольшими игроками, либо не могут между собой договориться об условиях.

"И когда банки поймут, что регулятор в отношении проблемы концентрации рисков настроен очень решительно, я думаю, тогда и лед тронется в синдицированном кредитовании", - заявила Полякова.