Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

ЦБ не видит ухудшения качества кредитного портфеля банков из-за высокой ставки

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Банк России пока не не наблюдает ухудшения качества кредитного портфеля банков из-за высокой ключевой ставки, заявила в интервью "Интерфаксу" зампред ЦБ Ольга Полякова.

Доля кредитов с плавающими ставками в корпоративном портфеле на 1 января составляла 47%, увеличившись на 8 процентных пунктов за последние три года. Полякова отметила, что на рост доли кредитов по плавающим ставкам влияет не только желание банков захеджировать свои риски, но и спрос компаний.

"Пока качество корпоративных кредитов с плавающими ставками стабильно, доля просрочки на начало января составляла всего около 1%. Если заемщику становится сложно обслуживать долг, он всегда может обратиться в банк за реструктуризацией. Но пока мы не видим и роста объемов реструктуризаций кредитов с плавающей процентной ставкой", - сказала она.

"Есть вероятность, что через какое-то время показатели качества таких кредитов несколько ухудшатся, но, думаю, не критично. Это отражено и в нашем прогнозе по прибыли банковского сектора, где заложен более высокий уровень резервов", - добавила Полякова.

Она отметила, что сейчас одним из основных вызовов для банковского сектора является риск концентрации. Это связано с тем, что крупные российские компании не могут занимать на внешних рынках. Часть долгов, которые у них были перед иностранными кредиторами, замещаются в крупных российских банках, и это увеличивает проблему.

"Мы полагаем, что инструментами снижения риска концентрации могут стать развитие рынка облигаций и синдицированное кредитование, чтобы риск более равномерно распределялся по банковскому сектору", - сказала зампред ЦБ.

Банк России в этом году планирует опубликовать план изменений в регулирование риска кредитной концентрации, направленных на постепенное снижение этих рисков в течение нескольких лет.

"Так, мы планируем отказаться от использования "льготных" риск-весов при расчете нормативов концентрации, разрабатываем новый подход к определению связанных с банком лиц. Кроме того, продолжаем обсуждать возможность поэтапного ввода нового норматива концентрации Н30 для системно значимых банков", - рассказала она.

По ее словам, это потребует от банков всерьез заняться задачей распределения крупных рисков. Сейчас кредиторы часто либо не заинтересованы в том, чтобы делать синдикаты с небольшими игроками, либо не могут между собой договориться об условиях.

"И когда банки поймут, что регулятор в отношении проблемы концентрации рисков настроен очень решительно, я думаю, тогда и лед тронется в синдицированном кредитовании", - заявила Полякова.

Банк России Ольга Полякова ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Правозащитник Орлов получил 2,5 года колонии за повторную дискредитацию ВС РФ

Правозащитник Орлов получил 2,5 года колонии за повторную дискредитацию ВС РФ

Никита Журавель приговорен к 3,5 годам колонии по делу о сожжении Корана

Никита Журавель приговорен к 3,5 годам колонии по делу о сожжении Корана

Суд в Москве заочно арестовал Дмитрия Гудкова по делу о фейках про ВС РФ

Легкий коммерческий транспорт исключили из программы льготного автолизинга

Кабмин предложил повысить порог ущерба по ряду экономических статей УК РФ

Фондовые индексы США завершили сессию в минусе

Фондовые индексы США завершили сессию в минусе

Три человека погибли при атаке дроном села в Белгородской области

Что произошло за день: понедельник, 26 февраля

Депутаты выявили факты вмешательства посольства США в российские выборы

Бывшего совладельца ЧЭМК Антипова вызвали на допрос в полицию

Бывшего совладельца ЧЭМК Антипова вызвали на допрос в полицию
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });