Нефть Brent подешевела до $83,28 за баррель

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в среду на данных Американского института нефти (API), показавших уверенный рост запасов сырья в США на прошлой неделе.

По оценкам API, резервы нефти в Штатах увеличились четвертую неделю подряд - на 8,428 млн баррелей.

Официальные данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США будут опубликованы в среду в 18:30 по московскому времени.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по Москве составляет $83,28 за баррель, что на $0,37 (0,44%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $1,12 (1,4%), до $83,65 за баррель.

Фьючерсы на сорт WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,3 (0,38%), до $78,57 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $1,29 (1,7%), до $78,87 за баррель.

Трейдеры продолжают оценивать сигналы спроса и предложения на рынке, а также ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее на этой неделе президент США Джо Байден выразил надежду на то, что Израиль и ХАМАС, которые ведут переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников, смогут достичь соглашения к 4 марта. Однако МИД Катара сообщил во вторник, что стороны пока не договорились ни по одному из основных вопросов.

Наблюдатели тем временем отмечают нехватку предложения на нефтяном рынке в настоящее время. "Это связано с более высоким, чем ожидалось, спросом в Китае и Индии, а также задержкой в транспортировке сырья через Красное море из-за атак йеменских хуситов на суда", - отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн, слова которого приводит Market Watch.