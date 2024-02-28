Brent подешевела до $82,95 за баррель

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Снижение котировок нефти ускорилось днем в среду, инвесторы оценивают данные Американского института нефти (API), показавшие рост запасов этого сырья в США на прошлой неделе.

К 14:35 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,7 (0,84%), до $82,95 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,74 (0,94%), до $78,13 за баррель.

Во вторник Brent подорожала на 1,4%, WTI - на 1,7%.

По оценкам API, резервы нефти в Штатах увеличились четвертую неделю подряд - на 8,428 млн баррелей. Официальные данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США будут опубликованы в среду, в 18:30 мск, и опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что они укажут на подъем запасов нефти на 2,7 млн баррелей.

"Больший, чем ожидалось, рост запасов в Штатах вывел продавцов на первый план", - отметил Оле Хансен из Saxo Bank A/S.

Негативными факторами для рынка нефти в среду также являются снижение мировых фондовых индексов и укрепление доллара.