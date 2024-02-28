Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Brent подешевела до $82,95 за баррель

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Снижение котировок нефти ускорилось днем в среду, инвесторы оценивают данные Американского института нефти (API), показавшие рост запасов этого сырья в США на прошлой неделе.

К 14:35 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,7 (0,84%), до $82,95 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,74 (0,94%), до $78,13 за баррель.

Во вторник Brent подорожала на 1,4%, WTI - на 1,7%.

По оценкам API, резервы нефти в Штатах увеличились четвертую неделю подряд - на 8,428 млн баррелей. Официальные данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США будут опубликованы в среду, в 18:30 мск, и опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что они укажут на подъем запасов нефти на 2,7 млн баррелей.

"Больший, чем ожидалось, рост запасов в Штатах вывел продавцов на первый план", - отметил Оле Хансен из Saxo Bank A/S.

Негативными факторами для рынка нефти в среду также являются снижение мировых фондовых индексов и укрепление доллара.

API Brent WTI США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин ждет скорого запуска механизма обмена активами инвесторов

Простой бывшего завода Volkswagen в Калуге продлен на неопределенный срок

Простой бывшего завода Volkswagen в Калуге продлен на неопределенный срок

Курс биткойна превысил $59 тысяч

Курс биткойна превысил $59 тысяч

Греф заявил, что ужесточение льготной ипотеки основывалось на ложных посылках

Греф заявил, что ужесточение льготной ипотеки основывалось на ложных посылках

Сбер подтвердил план направить на дивиденды за 2023г. 50% чистой прибыли по МСФО

Сбер не закладывал в бизнес-план доходы от роспуска резервов по заблокированным активам

Райффайзенбанк изменит условия обслуживания счетов в евро

Райффайзенбанк изменит условия обслуживания счетов в евро

Uniper не исключает арбитража против РФ, если вопрос об активах не будет решен

Uniper не исключает арбитража против РФ, если вопрос об активах не будет решен

Swisscom может купить итальянский сегмент Vodafone за 8 млрд евро

Warner Bros. и Paramount прекратили переговоры о возможном слиянии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });