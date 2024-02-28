Fix Price в IV квартале нарастил выручку на 7,8%, до 81,7 млрд рублей

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Выручка Fix Price в IV квартале 2023 года выросла на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 81,7 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Розничная выручка, которая генерирует подавляющую часть доходов ритейлера, достигла 72,8 млрд рублей, увеличившись на 8% год к году. Оптовая выручка повысилась на 6%, до 8,9 млрд рублей.

В то же время LfL-продажи ритейлера в отчетном периоде сократились на 0,9% в связи с более сдержанным потребительским спросом на фоне сохраняющейся макроэкономической неопределенности. Трафик снизился на 4,4%, в то время как средний чек вырос на 3,7%.

Валовая прибыль увеличилась на 11,7%, до 28,8 млрд рублей. Валовая маржа повысилась до 35,3% с 34% в IV квартале 2022 года.

Скорректированная EBITDA выросла на 5,8%, до 15,9 млрд рублей. Рентабельность по показателю составила 19,5% против 19,9% годом ранее.

Чистая прибыль снизилась на 7,6%, достигнув 8,6 млрд рублей.

Капитальные затраты в IV квартале уменьшились до 1,5 млрд рублей (1,9% от выручки) с 6,5 млрд рублей (8,6% от выручки) годом ранее. Снижение показателя связано с сокращением инвестиций в строительство распределительных центров.

В IV квартале сеть приросла на 235 магазина (net, с учетом закрытий).

На 31 декабря 2023 года доля непродовольственных товаров повысилась до 50,2% от общего объема продаж с 48,4% в IV квартале 2022 года.

За 2023 год выручка ритейлера увеличилась на 5,1% и составила 291,9 млрд рублей, из них на розницу пришлось 259 млрд рублей (рост на 5,2%), а на оптовую выручку - 32,9 млрд рублей (рост на 4,7%).

LfL-продажи в 2023 году снизились на 4,1%.

Скорр. EBITDA за 2023 год не изменилась, сохранившись на уровне 54,2 млрд рублей. Рентабельность по показателю сократилась до 18,6% с 19,5%. Чистая прибыль по итогам года выросла в 1,7 раза, до 35,7 млрд рублей.

Торговая площадь сети на конец года расширилась на 13,5%, до 1,39 млн кв. м.

Fix Price - крупнейший в России оператор магазинов фиксированных цен. На конец декабря сеть объединяла 6 414 магазинов в РФ и странах ближнего зарубежья, включая Белоруссию, Грузию, Казахстан и др.