Fix Price увеличил квартальную выручку при сокращении чистой прибыли в 2,4 раза

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Выручка ритейлера Fix Price во II квартале 2024 года выросла на 9,9% в годовом исчислениии составила 76,7 млрд рублей, сообщила компания. Чистая прибыль в отчетном периоде сократилась в 2,4 раза, до 5,81 млрд рублей.

Розничная выручка, которая генерирует подавляющую часть доходов ритейлера, достигла 69,3 млрд рублей, увеличившись на 11,8%. Оптовая выручка снизилась на 5,1%, до 7,4 млрд рублей.

LfL-продажи продолжают демонстрировать положительную динамику. По итогам отчетного периода показатель увеличился на 3,2%. Средний чек вырос на 5,7%, в то время как трафик сократился на 2,3%.

"Сезонный ассортимент, отвечающий потребностям и вкусам покупателей, поддержал рост LFL среднего чека. Росту LfL-продаж также помогали инициативы по вводу дополнительных товарных позиций", - поясняют в компании.

корректированная EBITDA увеличилась на 2,3%, до 12,95 млрд рублей. Рентабельность по показателю составила 16,9% против 18,1% годом ранее.

"Операционная среда на российском розничном рынке остается сложной: острый дефицит рабочей силы продолжает оказывать давление на рентабельность, а ситуация с перевозками все еще нестабильная. Однако благодаря многолетнему опыту в управлении логистикой, мы обеспечиваем своевременные поставки товаров на полки наших магазинов, включая сезонный ассортимент", - прокомментировал управляющий директор Fix Price Дмитрий Кирсанов.

Валовая прибыль поднялась на 12,4% - до 26,05 млрд рублей. Валовая маржа составила 34% против 33,2% годом ранее за счет эффективного управления ассортиментом и товарными категориями.

Капитальные затраты остались на уровне 1,3 млрд рублей. Большая часть инвестиций была направлена на расширение сети торговых точек.

Во II квартале компания открыла 177 магазинов (с учетом закрытий, а также включая 15 франчайзинговых магазинов). На 30 июня 2024 года общее количество магазинов достигло 6,722 тыс., увеличившись на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Доля франчайзинговых магазинов составила 10,8% от общего количества магазинов сети, снизившись на 27 б.п. При этом 16,9% чистых открытий пришлось на зарубежные рынки, а доля зарубежных магазинов в сети выросла до 10,4% по сравнению с 10,1% на 30 июня 2023 года.

Общая торговая площадь во II квартале расширилась на 37,8 тыс. кв. м (или на 11,4%) и составила 1,457 млн кв. м.

Fix Price - крупнейший в России оператор магазинов фиксированных цен. На конец июня сеть объединяла 6722 магазина в России и странах ближнего зарубежья, включая Белоруссию, Грузию, Казахстан и другие.