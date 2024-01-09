Fix Price в 2023 году увеличил общее количество магазинов до 6,4 тыс.

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Ритейлер Fix Price в 2023 году открыл 751 новый магазин, выполнив поставленный на год план по чистым открытиям (за вычетом закрытий), говорится в сообщении компании.

По данным на 31 декабря, сеть Fix Price насчитывала 6 414 магазинов - 5 756 в России и 658 - за рубежом.

Отмечается, что наиболее интенсивно новые магазины Fix Price открывались в 2023 году в таких регионах, как Московская область (76 чистых открытий), Москва (45), Краснодарский край (44), Кемеровская (30) и Челябинская (23) области. Самыми активными месяцами по числу открытий новых торговых точек стали март, июнь и декабрь, уточняет компания.

"На 2024 год мы, как и годом ранее, поставили план расширить сеть не менее чем на 750 магазинов", - приводятся в сообщении слова директора департамента управления магазинами Fix Price Владимира Погонина.

Fix Price - крупнейший в России оператор магазинов фиксированных цен. Кроме РФ компания работает в восьми странах за рубежом. В 2022 году выручка компании по МСФО составила 277,6 млрд рублей, EBITDA - 54,2 млрд рублей, чистая прибыль - 21,4 млрд рублей.