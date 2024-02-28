"АЛРОСА" заплатила windfall tax в размере 1,5 млрд рублей

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - АК "АЛРОСА" в 2023 году заплатила налог на сверхприбыль (windfall tax) в размере 1,487 млрд рублей, говорится в консолидированной отчетности компании за прошлый год.

Группа воспользовалась возможностью снижения суммы налога за счет внесения обеспечительного платежа.

Разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей, введен с 1 января 2024 года. Ставка налога составляет 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Однако сумму налога можно было снизить в два раза - до ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года.