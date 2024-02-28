Сбербанк сохранил прогноз по рентабельности капитала на 2024 год

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк сохранил прогноз рентабельности капитала на 2024 год на уровне свыше 22%, говорится в презентации банка.

Сбер также сохранил прогноз по чистой процентной марже на 2024 год на уровне 5,7%.

Достаточность базового капитала ожидается на уровне свыше 13,3% (прогноз сохранен).

Банк прогнозирует рост кредитов юридическим лицам в 2024 году в целом по банковскому сектору на уровне 12-14%. Рост кредитования физических лиц банк прогнозирует на уровне 4-6%, сам планирует расти выше сектора.

Рост средств физлиц по сектору ожидается на уровне 17-19%. Рост средств юрлиц по сектору ожидается на уровне 5-7%, Сбербанк планирует расти выше сектора.

Банк сохранил прогнозы по стоимости риска (ожидается на уровне 100-110 базисных пунктов), по росту комиссионных доходов (свыше 10%) и отношению расходов к доходам (30-32%).