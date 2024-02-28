Сбербанк в 2023 году получил 1,5 трлн рублей чистой прибыли по МСФО

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк в 2023 году получил 1 трлн 508,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, в IV квартале - 359,7 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Банк пересмотрел прибыль за 2022 год, теперь она составляет 287,8 млрд рублей вместо 270,5 млрд рублей ранее. Таким образом, чистая прибыль в 2023 году выросла в 5,2 раза.

В третьем квартале 2023 года банк получил 411,4 млрд рублей чистой прибыли. По сравнению с эти результатом чистая прибыль в четвертом квартале снизилась на 12,6%.

Результаты оказались чуть лучше консенсус-прогноза, который предполагал чистую прибыль в 2023 году на уровне 1,502 трлн рублей, в IV квартале - 353 млрд рублей.

Рентабельность капитала в 2023 году достигла 25,3% против 5,2% в 2022 году. Этот показатель в IV квартале прошлого года составил 22,9%.

Совокупные расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в 2023 году составили 265 млрд рублей, снизившись на 52,3% по сравнению с 2022 годом (555 млрд рублей расходов). Эту динамику банк объясняет улучшением качества портфеля. Расходы на резервы в IV квартале 2023 года составили 30,1 млрд рублей (консенсус предусматривал их на уровне 129 млрд рублей).

В прошлом году банк не раскрывал квартальную отчетность, поэтому данные для сравнения квартальных результатов в годовом выражении отсутствуют.

Стоимость риска в 2023 году снизилась до 0,8% с 1,9% в 2022 году. В IV квартале 2023 года этот показатель составил 0,3%.

Рентабельность активов в 2023 году выросла до 3,2% с 0,7% в 2022 году. В IV квартале она составила 2,8%.

Чистые процентные доходы в 2023 году выросли на 36,8% - до 2 трлн 564,6 млрд рублей, в IV квартале они составили 736,3 млрд рублей.

Чистая процентная маржа в 2023 году увеличилась до 5,98% с 5,32% в 2022 году. В IV квартале она достигла 6,26% на фоне ускоренного роста розничного бизнеса.

Чистые комиссионные доходы в 2023 году выросли на 9,4% - до 763,9 млрд рублей. В IV квартале они составили 210,4 млрд рублей.

Операционный доход группы до резервов в 2023 году достиг 3 трлн 165 млрд рублей, увеличившись на 66,3%. Этот показатель в четвертом квартале составил 806,3 млрд рублей.

Операционные расходы в 2023 году выросли на 27,2% - до 924,4 млрд рублей. В IV квартале они составили 292 млрд рублей.

Отношение расходов к доходам составило 36,2% в IV квартале и 29,2% за весь 2023 год.

Базовый капитал первого уровня в 2023 году вырос на 14,2% - до 6 трлн 97,8 рублей (рост в IV квартале на 6,2%), капитал первого уровня - на 13,8%, до 6 трлн 247,8 млрд рублей (в IV квартале - на 6,0%). Общий капитал в 2023 году вырос на 13,7% и составил 6 трлн 467,2 млрд рублей (в IV квартале увеличился на 6,0%).

Коэффициенты достаточности базового капитала и капитала первого уровня составили 13,2% и 13,5% соответственно, а общего капитала - 14%.

Коэффициент достаточности капитала банковской группы Н20.0 (на него банк теперь ориентируется при выплате дивидендов) составил 13,7% на конец 2023 года. Согласно новой дивидендной политике, ключевым условием для распределения не менее 50% чистой прибыли по МСФО на дивиденды является поддержание достаточности общего капитала группы (Н 20.0) на уровне не менее 13,3%.