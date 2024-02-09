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Сбербанк в январе увеличил чистую прибыль по РСБУ на 4,5% - до 115 млрд рублей

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк в январе 2024 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 4,5% - до 115,1 млрд рублей по сравнению со 110,1 млрд рублей прибыли за аналогичный период 2023 года, говорится в сообщении кредитной организации.

Рентабельность капитала в январе 2024 года составила 20,7%.

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в январе текущего года составили 65,5 млрд рублей (показатель за аналогичный период прошлого года банк не раскрывал).

Стоимость риска без учета влияния изменения валютных курсов в январе составила 1,9%. Значимое влияние на стоимость риска оказало регулярное для января ухудшение качества розничных кредитов, отмечает банк. Сформированные резервы превышают просроченную задолженность в 2,9 раза.

Чистый процентный доход в январе 2024 года увеличился на 21,8% - до 211,7 млрд рублей за счет роста бизнеса.

Чистый комиссионный доход за январь вырос на 6,9% - до 48,7 млрд рублей на фоне увеличения объемов транзакционного бизнеса.

Банк в январе нарастил операционные расходы на 20,1% - до 60,3 млрд рублей. Отношение расходов к доходам составило 22,5%.

Величины базового и основного капитала в январе практически не изменились и составили 5,3 трлн рублей и 5,4 трлн рублей соответственно. Общий капитал банка вырос на 1,3% за счет заработанной прибыли и составил 6,3 трлн рублей.

Коэффициенты достаточности базового и основного капитала составили 11,1% и 11,4% соответственно (без изменений). Они не учитывают прибыль за октябрь 2023 года - январь 2024 года до проведения аудита. Расчетное влияние проаудированной прибыли за четыре месяца на нормативы базового и основного капитала составляет порядка 1,4 процентного пункта (п.п.).

Коэффициент достаточности общего капитала вырос на 0,2 п.п. - до 13,4%.

Сбербанк
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