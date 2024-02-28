Сбер не закладывал в бизнес-план доходы от роспуска резервов по заблокированным активам

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк в своем бизнес-плане на 2024 год не учитывает возможные доходы от роспуска резервов по заблокированным из-за санкций активам, заявил глава банка Герман Греф в ходе конференц-звонка с аналитиками.

"Что касается возможности восстановления сформированных резервов по заблокированным активам, мы не закладываем это в наши планы и в наш бизнес-план. Потенциально такая возможность имеется, мы работаем с регулятором в части обсуждения реализации механизмов, которые заложены в законе. По-моему, действие закона заканчивается в этом году, в течение этого года мы должны будем найти такое решение", - заявил Греф.

Российские подсанкционные банки получили возможность провести реорганизацию: образовать новое юридическое лицо, перевести на него активы, замороженные из-за ограничений, и одновременно пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами. После этого все расчеты по долгам перед клиентами-нерезидентами будут исполняться только за счет активов новой компании. Такое право действует до 31 декабря 2024 года.

"Я думаю, это актуально для всего банковского сектора, поэтому мы сотрудничаем в том числе с нашими партнерами при обсуждении с регулятором этой темы. Пока окончательное решение регулятор еще не принял, но будем надеяться, что все необходимые компромиссы будут найдены, в этом случае возможны так называемые one-off по расформированию резервов. Но мы на такого рода вещи никогда не закладываемся", - сказал он.