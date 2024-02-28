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Сбер не закладывал в бизнес-план доходы от роспуска резервов по заблокированным активам

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк в своем бизнес-плане на 2024 год не учитывает возможные доходы от роспуска резервов по заблокированным из-за санкций активам, заявил глава банка Герман Греф в ходе конференц-звонка с аналитиками.

ЭкономикаГреф заявил, что Сбербанк не будет переводить заблокированные активы на отдельное юрлицоГреф заявил, что Сбербанк не будет переводить заблокированные активы на отдельное юрлицоЧитать подробнее

"Что касается возможности восстановления сформированных резервов по заблокированным активам, мы не закладываем это в наши планы и в наш бизнес-план. Потенциально такая возможность имеется, мы работаем с регулятором в части обсуждения реализации механизмов, которые заложены в законе. По-моему, действие закона заканчивается в этом году, в течение этого года мы должны будем найти такое решение", - заявил Греф.

Российские подсанкционные банки получили возможность провести реорганизацию: образовать новое юридическое лицо, перевести на него активы, замороженные из-за ограничений, и одновременно пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами. После этого все расчеты по долгам перед клиентами-нерезидентами будут исполняться только за счет активов новой компании. Такое право действует до 31 декабря 2024 года.

"Я думаю, это актуально для всего банковского сектора, поэтому мы сотрудничаем в том числе с нашими партнерами при обсуждении с регулятором этой темы. Пока окончательное решение регулятор еще не принял, но будем надеяться, что все необходимые компромиссы будут найдены, в этом случае возможны так называемые one-off по расформированию резервов. Но мы на такого рода вещи никогда не закладываемся", - сказал он.

Герман Греф Сбербанк
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