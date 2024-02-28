Прирост запасов "Сургутнефтегаза" в 2023 году превысил добычу

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Прирост запасов "Сургутнефтегаза" за 2023 год превысил добычу, сообщил заместитель главного геолога - начальник геологического управления компании Игорь Черяков в ходе IV научно-практической конференции им. Е. Г. Коваленко "Актуальные вопросы экспертизы геологических и извлекаемых запасов УВС".

Черяков отметил, что "Сургутнефтегаз" на протяжении многих лет обеспечивает восполняемость запасов, "тем самым поддерживая ресурсную базу компании на стабильно высоком уровне и в полном объеме компенсируя ежегодную добычу нефти".

"Прирост запасов за 2023 год превысил годовую добычу, вся отчетность на этот счет предоставлена. В 2023 году в Госкомиссии по запасам РФ прошли защиту шесть отчетов по подсчету и пересчету запасов нефти и газа компании совместно с проектными документами, также прошли защиту материалы оперативного подсчета запасов по 32 месторождениям", - сказал он.

За последние годы изменились географические, климатические и горно-геологические условия проведения геологоразведки. По словам Черякова, основные изменения характеристик при изучении недр: удаленность участков, увеличение площади участков, глубина залегания углеводородов: "И, как следствие, это требует дополнительных инвестиций и более детального изучения территорий".

Ранее глава компании Владимир Богданов сообщал, что "Сургутнефтегаз", как и все нефтяники, снизил производство нефти в рамках сделки ОПЕК+. Также Богданов высказывал уверенность в способности "Сургутнефтегаза" продолжать поддерживать текущий уровень добычи. До вхождения России в сделку ОПЕК+ "Сургутнефтегаз" долгие годы обеспечивал ежегодное производство нефти на уровне 60 млн тонн.