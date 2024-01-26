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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:29

В "Сургутнефтегазе" считают подспорьем включение двух районов ХМАО в зону Арктики

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Включение двух районов ХМАО в зону Арктики будет способствовать освоению "Сургутнефтегазом" трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ), считает гендиректор компании Владимир Богданов. Он сказал об этом журналистам в кулуарах выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

"Конечно, сначала нужно полностью увидеть нормативные документы. Пока мы видели информацию в прессе. Но у нас 4 месторождения в Белоярском районе, и это (принятие района в зону Арктики-ИФ) станет большим подспорьем, потому что там как раз трудноизвлекаемые запасы", - сказал он.

Правительство в середине января одобрило законопроект о включении в арктическую зону двух муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа - Березовского и Белоярского, чтобы и на них распространялись экономические стимулы, ранее введенные для Арктики.

Белоярский район площадью 41,68 тысячи квадратных километров является важным для "Сургутнефтегаза". Также на территории района осуществляет добычу "ЛУКОЙЛ". Как говорил премьер-министр Михаил Мишустин, оба этих муниципалитета по географическим и природно-климатическим характеристикам схожи с территориями Арктики. Включение их в арктическую зону будет способствовать расширению наукоемких производств, развитию программы геологического изучения, освоению новых месторождений полезных ископаемых, сохранению и популяризации культурного наследия и языков малочисленных народов.

Владимир Богданов Правительство Михаил Мишустин Сургутнефтегаз ХМАО Арктика
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