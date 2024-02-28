Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в январе снизился на 1 млрд рублей

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в январе 2024 года уменьшился на 1 млрд рублей, или на 0,1%, до 1,482 трлн рублей (минимум с 1 декабря 2016 года), сообщается на сайте ЦБ РФ.

В то же время объем рынка ОФЗ в январе вырос на 231 млрд рублей, или на 1,2%, до 20 трлн 194 млрд рублей.

Доля нерезидентов в ОФЗ в январе снизилась до 7,3% с 7,4%. Значение этого показателя на 1 февраля стало минимальным с 1 июля 2012 года, тогда доля нерезидентов составляла 6,5%.

В 2023 году инвестиции нерезидентов в ОФЗ стали меньше на 495 млрд рублей, или на 25%, с 1 трлн 978 млрд рублей после снижения в 2022 году на 1 трлн 104 млрд рублей, или на 35,8%, с 3 трлн 82 млрд рублей.