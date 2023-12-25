Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Инвестиции нерезидентов в ОФЗ снизились в ноябре на 1 млрд рублей

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в ноябре 2023 года уменьшился на 1 млрд рублей, или на 0,1%, до 1 трлн 499 млрд рублей, сообщается на сайте ЦБ РФ.

В то же время объем рынка ОФЗ в ноябре увеличился на 328 млрд рублей, или на 1,7%, до 19 трлн 862 млрд рублей.

Доля нерезидентов в ОФЗ в ноябре сократилась до 7,5% с 7,7%.

В 2022 году объем инвестиций нерезидентов уменьшился на 1 трлн 104 млрд рублей, или на 35,8%, с 3 трлн 82 млрд рублей, в январе-ноябре 2023 года - на 479 млрд рублей, или на 24,2%, с 1 трлн 978 млрд рублей.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ зарегистрировал выпуски обыкновенных акций и "префов" обоих типов МКАО "Яндекс"

ЦБ зарегистрировал выпуски обыкновенных акций и "префов" обоих типов МКАО "Яндекс"

Банкротство кондитера Коркунова продлено до апреля 2024 года

Maersk планирует возобновить перевозки через Красное море

Maersk планирует возобновить перевозки через Красное море

Минфин перечислил НРД 36,2 млрд руб. для выплаты купонов по суверенным евробондам РФ

Курс евро поднялся выше 102 рублей впервые с 20 октября

Автопроизводитель Daihatsu приостановит выпуск автомобилей минимум на месяц

Газ на СПбМТСБ заканчивает год резким ростом цен и оборота

Газ на СПбМТСБ заканчивает год резким ростом цен и оборота

Джим Рэтклифф купит 25% клуба Manchester United за 1,25 млрд фунтов

В Баку не исключили возможность выкупить НПЗ "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас"

Иностранные акционеры "Арктик СПГ 2" заморозили участие в проекте

Иностранные акционеры "Арктик СПГ 2" заморозили участие в проекте
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });