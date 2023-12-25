Инвестиции нерезидентов в ОФЗ снизились в ноябре на 1 млрд рублей

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в ноябре 2023 года уменьшился на 1 млрд рублей, или на 0,1%, до 1 трлн 499 млрд рублей, сообщается на сайте ЦБ РФ.

В то же время объем рынка ОФЗ в ноябре увеличился на 328 млрд рублей, или на 1,7%, до 19 трлн 862 млрд рублей.

Доля нерезидентов в ОФЗ в ноябре сократилась до 7,5% с 7,7%.

В 2022 году объем инвестиций нерезидентов уменьшился на 1 трлн 104 млрд рублей, или на 35,8%, с 3 трлн 82 млрд рублей, в январе-ноябре 2023 года - на 479 млрд рублей, или на 24,2%, с 1 трлн 978 млрд рублей.