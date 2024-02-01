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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Инвестиции нерезидентов в ОФЗ снизились в декабре на 16 млрд рублей

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в декабре 2023 года уменьшился на 16 млрд руб., или на 1,1%, до 1 трлн 483 млрд рублей, сообщается на сайте ЦБ РФ.

В то же время объем рынка ОФЗ в декабре увеличился на 101 млрд рублей, или на 0,5%, до 19 трлн 963 млрд рублей.

Доля нерезидентов в ОФЗ в декабре сократилась до 7,4% с 7,5%.

Значение этого долевого показателя на 1 января стало минимальным с 1 июля 2012 года, когда доля нерезидентов составляла 6,5%.

В 2023 году инвестиции нерезидентов в ОФЗ стали меньше на 495 млрд рублей, или на 25,0%, с 1 трлн 978 млрд рублей после снижения в 2022 году на 1 трлн 104 млрд рублей, или на 35,8%, с 3 трлн 82 млрд рублей.

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