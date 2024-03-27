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Банк России отметил снижение доли нерезидентов в ОФЗ до 7,2%

Это минимальное значение показателя с 1 июля 2012 года, тогда доля нерезидентов составляла 6,5%

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Доля нерезидентов в ОФЗ в феврале 2024 года снизилась до 7,2% с 7,3% , сообщает сайт Банка России. Значение этого показателя на 1 марта стало минимальным с 1 июля 2012 года, тогда доля нерезидентов составляла 6,5%.

Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в феврале уменьшился на 30 млрд рублей, или на 2%, до 1,452 трлн рублей (минимум с 1 декабря 2016 года).

В то же время объем рынка ОФЗ в феврале уменьшился на 32 млрд рублей, или на 0,2%, до 20 162 млрд рублей.

В январе-феврале 2024 года объем инвестиций в ОФЗ нерезидентов снизился на 31 млрд рублей, или на 2,1%, с 1 483 млрд рублей после снижения в 2023 году на 495 млрд рублей, или на 25%, и в 2022 году на 1 104 млрд рублей, или на 35,8%, с 3 082 млрд рублей.

Банк России ОФЗ
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