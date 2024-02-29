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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:56

Розничные продажи в Германии в январе неожиданно снизились на 0,4%

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Розничные продажи в Германии в январе снизились на 0,4% относительно предыдущего месяца, сообщило Федеральное статистическое агентство страны Destatis.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,5%, по данным Trading Economics.

Продажи продуктов питания в январе увеличились на 1,1%, непродовольственных товаров - не изменились.

Розничные продажи в ФРГ относительно января 2023 года уменьшились на 1,4%.

В декабре продажи снизились на 1,6% в помесячном сравнении и на 1,7% в годовом.

Destatis Германия
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