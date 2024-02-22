Мосбиржа исключает расписки QIWI из индексов акций

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Московская биржа с 27 февраля исключает депозитарные расписки QIWI из состава индексов акций, говорится в сообщении торговой площадки.

Расписки QIWI исключаются из основных индексов биржи - Индекса МосБиржи и Индекса РТС, а также из Индекса МосБиржи - активное управление, Индекса МосБиржи широкого рынка, Индекса РТС широкого рынка, Индекса МосБиржи финансов, Индекса РТС финансов, Индекса МосБиржи средней и малой капитализации, Индекса РТС средней и малой капитализации, Индекса МосБиржи инноваций.

С 29 января расписки QIWI переведены в третий уровень листинга Мосбиржи.