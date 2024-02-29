Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:56

АСВ начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам Киви банка

АСВ начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам Киви банка
Фото: РБК/ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с 29 февраля начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам Киви банка, говорится в сообщении агентства.

Банк "Уралсиб" выбран в качестве банка-агента, через который будут проводиться выплаты от АСВ. В офисах банка также можно будет заполнить форму заявления о выплате возмещения.

Согласно реестру обязательств Киви банка, за выплатой страхового возмещения на сумму 4,3 млрд рублей могут обратиться около 20,2 тыс. вкладчиков, в том числе 10,9 тыс. индивидуальных предпринимателей – на сумму 1,88 млрд рублей и 9 тыс. юридических лиц – на сумму 2,41 млрд рублей.

ЦБ РФ 21 февраля отозвал лицензию у Киви банка на осуществление банковских операций. Регулятор принял это решение в связи с нарушением банком федеральных законов, в том числе по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), и нормативных актов ЦБ. Регулятор также выявил случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физлиц без их ведома и проведения по ним операций.

Киви банк является участником системы страхования вкладов. Однако средства на электронных кошельках, согласно законодательству, не защищены системой страхования. Требования по выплате таких средств будут удовлетворяться в ходе процедуры конкурсного производства или принудительной ликвидации банка за счет взыскания и реализации активов и иного имущества банка, заявлял ЦБ.

По предварительной информации регулятора, у кредитной организации достаточно активов для расчетов со всеми кредиторами, в том числе с владельцами кошельков.

Киви банк по итогам 2023 года с активами в 77,6 млрд рублей занимал 73-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Киви банк АСВ Агентство по страхованию вкладов Уралсиб
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В России резко растет производство жевательного табака при спаде выпуска папирос

Белоусов заявил об эффективности мер по обязательной продаже валютной выручки

Белоусов заявил об эффективности мер по обязательной продаже валютной выручки

Минфин задумался о защите прав добросовестных инвесторов в случае деприватизации

Новак допустил отмену запрета экспорта бензинов в случае насыщения рынка

Новак допустил отмену запрета экспорта бензинов в случае насыщения рынка

Росстат увеличил оценку урожая зерна в 2023 году

Росстат увеличил оценку урожая зерна в 2023 году

Райффайзенбанк сократил годовую чистую прибыль по РСБУ на 11,1%

Не получившим дивиденды-2022 акционерам Сбера предложили подать документы до 30 апреля

В России добыча газа в январе вернулась к досанкционным уровням

В России добыча газа в январе вернулась к досанкционным уровням

В России с 20 по 26 февраля яйца подешевели на 0,2%, курятина - на 0,1%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });