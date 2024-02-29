АСВ начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам Киви банка

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Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с 29 февраля начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам Киви банка, говорится в сообщении агентства.

Банк "Уралсиб" выбран в качестве банка-агента, через который будут проводиться выплаты от АСВ. В офисах банка также можно будет заполнить форму заявления о выплате возмещения.

Согласно реестру обязательств Киви банка, за выплатой страхового возмещения на сумму 4,3 млрд рублей могут обратиться около 20,2 тыс. вкладчиков, в том числе 10,9 тыс. индивидуальных предпринимателей – на сумму 1,88 млрд рублей и 9 тыс. юридических лиц – на сумму 2,41 млрд рублей.

ЦБ РФ 21 февраля отозвал лицензию у Киви банка на осуществление банковских операций. Регулятор принял это решение в связи с нарушением банком федеральных законов, в том числе по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), и нормативных актов ЦБ. Регулятор также выявил случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физлиц без их ведома и проведения по ним операций.

Киви банк является участником системы страхования вкладов. Однако средства на электронных кошельках, согласно законодательству, не защищены системой страхования. Требования по выплате таких средств будут удовлетворяться в ходе процедуры конкурсного производства или принудительной ликвидации банка за счет взыскания и реализации активов и иного имущества банка, заявлял ЦБ.

По предварительной информации регулятора, у кредитной организации достаточно активов для расчетов со всеми кредиторами, в том числе с владельцами кошельков.

Киви банк по итогам 2023 года с активами в 77,6 млрд рублей занимал 73-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".