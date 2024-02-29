В РСТ ждут повышения рентабельности отелей за счет невозвратных тарифов

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Законодательное введение невозвратного тарифа для гостиниц позволит туристам сэкономить, а отельерам - повысить рентабельность, заявил Российский союз туриндустрии.

Минэкономразвития разработало законопроект о введении невозвратных тарифов для гостиниц. Он дает средствам размещения возможность устанавливать как возвратный, так и невозвратный тариф, а туристам - выбирать, каким из них воспользоваться. В министерстве ожидают, что принятие законопроекта увеличит доступность проживания для гостей благодаря возможности бронирования по более низким ценам, а гостиницам позволит более эффективно планировать свою деятельность и снизить издержки.

"Невозвратные тарифы применяются и сейчас, но базируются они в основном на добросовестности самих контрагентов", - отмечает соруководитель комитета РСТ по гостиничной деятельности и инвестор отеля Indigo St.Petersburg - Tchaikovskogo Виктория Шамликашвили.

По ее словам, законопроект прописывает порядок их применения и штрафных санкций при отказе. "Сейчас бывают злоупотребления со стороны клиентов, которые, не оплачивая бронь, могут в последний день отказаться, и гостиница несет убытки. В свою очередь, случаются злоупотребления со стороны отелей, которые могут несвоевременно осуществлять возврат средств при отказе от брони. Есть и третья сторона процесса - туроператоры, которые тоже не всегда объясняют туристам правила гостиниц по возврату", - объяснила она.

Невозвратные тарифы могут быть на 10-20% меньше базовых цен, считает она.

"Однако это может быть и гораздо меньшая разница. Диапазон здесь довольно широкий и зависит от сезона, расположения отеля, сложившейся практики продаж. Здесь нет общей логики. Это каждый отель будет определять для себя сам. Кто-то не применял и не будет применять невозвратный тариф вообще. Важно, что он теперь получает возможность существовать в правовом поле", - отметила Шамликашвили.

Руководитель комитета РСТ по инфраструктурным проектам, генеральный директор компании Cronwell Development Алексей Мусакин сообщил, что, несмотря на увеличение выручки отелей и рост среднего чека в 2023 году, рентабельность снижается.

"В 2023 году загрузка отелей по стране выросла на 8,5-9%, доходы - примерно на 15% по сравнению с 2022 годом, но при этом расходы гостиниц увеличились на 17%. То есть расходы опережают доходы. Валовая операционная прибыль возросла на 10%, однако ее рентабельность составила лишь 96% от прошлогодней, то есть также снизилась", - пояснил эксперт.

Шамликашвили также считает введение невозвратных тарифов мерой, которая позволит повысить рентабельность отелей. При этом тарифы должны быть дифференцированными в зависимости от условий продажи номера.