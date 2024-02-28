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Минэкономразвития ждет введения невозвратных тарифов для отелей в 2025 году

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития разработало законопроект о введении невозвратных тарифов для гостиниц, который, если будет принят, вступит в силу с 1 марта 2025 года. Невозвратный тариф бронирования будет дешевле, но он не предусматривают возврата денег клиенту, если тот отменит бронирование.

"Законопроект предоставляет возможность устанавливать как возвратный, так и невозвратный тариф для гостиниц, а туристам - возможность выбора каким тарифом воспользоваться. Так, после вступления закона в силу потребитель сможет выбрать невозвратный тариф и сэкономить на размещении, или выбрать возвратный тариф и обезопасить себя в случае отмены поездки", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас по закону гостиница может финансово компенсировать простой номера за первые сутки проживания, только если турист не подал заявление об отказе от гостиничных услуг. В остальных случаях объекты размещения терпят издержки.

Как отмечают авторы проекта, годовая недополученная прибыль гостиничной отрасли от отказов потребителей от бронирования номеров составляет более 20 млрд рублей в год. При этом, потери доходных поступлений бюджета от одного только налога на прибыль организаций могут составлять до 4 млрд рублей.

"Ожидается, что принятие законопроекта увеличит доступность проживания для гостей благодаря возможности бронирования по более низким ценам, а гостиницам позволит более эффективно планировать свою деятельность и снизить издержки", - говорится в пояснительной записке.

Минэкономразвития планирует внести эту инициативу в Госдуму к октябрю 2024 года. Ожидается, что Совет Федерации его рассмотрит и одобрит уже в январе 2025 года, президент подпишет - в феврале, и с марта закон вступит в силу.

Ранее предложение ввести невозвратные тарифы в гостиницах поддержал Российский союз туриндустрии. По словам президента объединения Ильи Уманского, узаконивание невозвратных тарифов для отельеров позволит снять с объектов размещения риски недозагрузки, а стоимость номера для потребителя может снизиться на 10-15%.

Минэкономразвития РСТ Илья Уманский
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