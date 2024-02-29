Мосбиржа с 1 марта допустит акции МГКЛ к вечерним торгам

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" с 1 марта включит акции головной компании группы "Мосгорломбард" (ПАО "МГКЛ") в список бумаг, доступных для заключения сделок на вечерней торговой сессии, говорится в сообщении биржи.

Вечерняя сессия проводится с 19:00 до 23:50 мск.

МГКЛ в самом конце прошлого года провела IPO на "Московской бирже". В ходе него компания привлекла около 303 млн рублей, цена акций составила 2,5 рубля за бумагу. По итогам первичного размещения доля акций компании в свободном обращении (free float) составила 14,6%.

Группа "Мосгорломбард" занимается предоставлением краткосрочных займов под залог имущества, например, ювелирных изделий и техники, а также перепродажей этих товаров через ресейл-платформы и розничную сеть в Москве и Московской области, которая насчитывает более 100 объектов. Кроме того, компания занимается оптовой скупкой и переработкой лома драгоценных металлов для поставки чистого золота в банки (в форме инвестиционных слитков).