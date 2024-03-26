"Мосгорломбард" запустил оптовую торговлю ювелирными изделиями

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - ООО "Лот-Золото НДС" (дочерняя организация ПАО "МГКЛ", входит в группу "Мосгорломбард") провело первую оптовую сделку по продаже готовых изделий из золота, говорится в сообщении МГКЛ.

"Лот-Золото НДС" планирует выйти на оборот в 10 кг готовой продукции в месяц, что эквивалентно ежегодной выручке в 600-700 млн рублей. Прирост этого направления предполагается на уровне 30-40% в год, отмечает компания.

Покупателями выступают в равных пропорциях физические лица и небольшие ювелирные магазины, которые смогут приобретать как металл, так и готовые изделия. Существующая база на данный момент насчитывает порядка 2,5 тыс. клиентов – ювелирных магазинов.

"Торговля готовыми ювелирными изделиями станет дополнительным направлением деятельности компании "Лот-Золото НДС". Предполагается, что его основными клиентами станут существующие потребители драгоценных металлов, которые сейчас приобретают у нас металл для дальнейшего производства готовых изделий. Для них эта услуга станет более удобным и эффективным способом торговли: приобретение готовой продукции значительно быстрее, чем отправка металла на производство, которое занимает от 30 до 60 дней", - сказал генеральный директор ООО "Лот-Золото НДС" Андрей Жирных, слова которого приводит пресс-служба.

"Лот-Золото НДС" до этого занималось только оптовыми продажами драгоценных металлов в виде слитков банкам и в виде гранул ювелирным производителям. Сделки с драгметаллами проходили напрямую с участниками рынка, как правило, в виде форвардных контрактов на поставку физического золота через аффинажные заводы, сообщала компания.

Группа "Мосгорломбард" занимается предоставлением краткосрочных займов под залог имущества, например, ювелирных изделий и техники, а также перепродажей этих товаров через ресейл-платформы и розничную сеть в Москве и Московской области, которая насчитывает более 100 объектов. Кроме того, компания занимается оптовой скупкой и переработкой лома драгоценных металлов для поставки чистого золота в банки (в форме инвестиционных слитков).