Акционеры "Мосгорломбарда" решили конвертировать "префы" в обыкновенные акции

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Акционеры "МГКЛ", материнской компании группы "Мосгорломбард", на внеочередном собрании решили конвертировать все привилегированные акции в обыкновенные, говорится в сообщении "МГКЛ".

Уставный капитал ПАО "МГКЛ" сейчас состоит из 872,9 млн обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля и 27 430 привилегированных акций номиналом 100 рублей. Доля "префов" в уставном капитале - 23,91%, обыкновенных акций - 76,09%. Предполагается, что перед конвертацией произойдет дробление привилегированных акций, в результате чего их стоимость станет равна стоимости обыкновенных акций. Акционеры группы приняли соответствующее решение в августе 2023 года, ожидается регистрация этого действия Банком России, уточнил "Интерфаксу" представитель компании.

В результате конвертации "префов" в обращение поступит 274,3 млн обыкновенных акций. Ранее "МГКЛ" сообщил, что привлек 303 млн рублей за счет допэмиссии. Исходя из объявленной цены (2,5 рубля/акция), это соответствует размещению 121,2 млн новых акций. Таким образом, в результате конвертации "префов" и допэмиссии уставный капитал "МГКЛ" будет состоять из 1 268,4 млн обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля.

"Конвертация привилегированных акций проводится с целью предоставить одинаковый объем прав всем акционерам, что соответствует нашей стратегии выстраивания отношений с инвесторами на основе принципов прозрачности и доверия", - объяснил гендиректор "МГКЛ" Алексей Лазутин.

Группа "Мосгорломбард" занимается предоставлением краткосрочных займов под залог имущества, например, ювелирных изделий и техники, а также перепродажей этих товаров через ресейл-платформы и розничную сеть в Москве и Московской области, которая в настоящее время состоит из 109 объектов. Кроме этого, компания занимается оптовой скупкой и переработкой лома драгоценных металлов для поставки чистого золота в банки (в форме инвестиционных слитков).