МосБиржа запустила торги акциями "Мосгорломбарда"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Торги акциями ПАО "МГКЛ", материнской компании группы "Мосгорломбард", стартовали 28 декабря на Московской бирже.

В официальной церемонии начала торгов приняли участие директор департамента по работе с эмитентами биржи Наталья Логинова и генеральный директор МГКЛ Алексей Лазутин, передает корреспондент "Интерфакса".

Акции включены в третий уровень листинга, торговый код - MGKL.

В рамках IPO компания привлекла около 303 млн рублей, цена акций составила 2,5 рубля за бумагу.

По итогам первичного размещения доля акций компании в свободном обращении (free-float) составила 14,6%.

Компания планирует направить привлеченные в ходе IPO средства на реализацию стратегии развития.

Группа "Мосгорломбард" занимается предоставлением краткосрочных займов под залог имущества, например, ювелирных изделий и техники, а также перепродажей этих товаров через ресейл-платформы и розничную сеть в Москве и Московской области, которая в настоящее время состоит из 109 объектов. Кроме этого, компания занимается оптовой скупкой и переработкой лома драгоценных металлов для поставки чистого золота в банки (в форме инвестиционных слитков).