"Полюс" заплатил windfall tax в размере 2,7 млрд рублей

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Золотодобытчик "Полюс" в 2023 году заплатил налог на сверхприбыль в размере 2,675 млрд рублей, говорится в консолидированной отчетности компании за 2023 год. Группа воспользовалась возможностью снизить ставку до 5% за счет обеспечительного платежа.

Разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей, введен с 1 января 2024 года. Ставка налога составляет 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Однако сумму налога можно было снизить в два раза - до ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.