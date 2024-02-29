Золотодобытчик "Полюс" в 2023 г. увеличил производство на 14%, EBITDA - на 51%

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Золотодобытчик "Полюс" по итогам 2023 года увеличил общий объем производства на 14%, до 2,902 млн унций, сообщила компания.

Выручка выросла на 28% и достигла $5,436 млрд. Скорректированный показатель EBITDA достиг $3,889 млрд, увеличившись на 51%.

Для сравнения: аналитики накануне ожидали, что годовое производство "Полюса" окажется в пределах прогнозного диапазона 2,8-2,9 млн унций, скорее ближе к нижней границе. Консенсус-прогноз по выручке составлял $5,391 млрд, EBITDA - $3,762 млрд.

"Полюс" допускает в 2024 году сокращение производства золота до 2,7-2,8 млн унций. Прогноз capex - $1,55-1,7 млрд.

Назначить дату годового собрания акционеров и озвучить рекомендации по размеру дивидендов "Полюс" планирует "в течение следующих ближайших месяцев", говорится в сообщении компании.