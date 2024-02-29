Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Золотодобытчик "Полюс" в 2023 г. увеличил производство на 14%, EBITDA - на 51%

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Золотодобытчик "Полюс" по итогам 2023 года увеличил общий объем производства на 14%, до 2,902 млн унций, сообщила компания.

Выручка выросла на 28% и достигла $5,436 млрд. Скорректированный показатель EBITDA достиг $3,889 млрд, увеличившись на 51%.

Для сравнения: аналитики накануне ожидали, что годовое производство "Полюса" окажется в пределах прогнозного диапазона 2,8-2,9 млн унций, скорее ближе к нижней границе. Консенсус-прогноз по выручке составлял $5,391 млрд, EBITDA - $3,762 млрд.

"Полюс" допускает в 2024 году сокращение производства золота до 2,7-2,8 млн унций. Прогноз capex - $1,55-1,7 млрд.

Назначить дату годового собрания акционеров и озвучить рекомендации по размеру дивидендов "Полюс" планирует "в течение следующих ближайших месяцев", говорится в сообщении компании.

Полюс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин предложил амнистию для МСП, дробящих бизнес в налоговых схемах

Путин предложил запустить безотзывные сберегательные сертификаты

Путин предложил запустить безотзывные сберегательные сертификаты

"Мегафон" в 2023 году выплатил windfall tax на 609 млн руб. с учетом скидки

"Мегафон" в 2023 году выплатил windfall tax на 609 млн руб. с учетом скидки

Новак не видит необходимости в корректировке топливного демпфера

Новак не видит необходимости в корректировке топливного демпфера

Немецкая "дочка" ВТБ требует от акционера вернуть свыше 400 млн евро дивидендов

Немецкая "дочка" ВТБ требует от акционера вернуть свыше 400 млн евро дивидендов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });