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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

ЦБ озаботился недостатками комплаенса сделок УК по ПИФам со "стратегическими" акциями

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Банк России провел проверку управляющих компаний инвестфондов, ПИФов и НПФов на соблюдение ими требований указа президента РФ №520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" и выявил проблемы.

"Отдельные УК не проявляют должную осмотрительность при осуществлении мер, направленных на проверку соблюдения ими требований указа №520 при совершении сделок (операций) с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд", - говорится в письме зампреда ЦБ Филиппа Габунии, направленном в НАУФОР.

В связи с этим ЦБ считает необходимым разработать и утвердить документ, определяющий критерии сделок, которые могут свидетельствовать о повышенном риске нарушения указа №520, а также устанавливающий перечень информации и документов, которые должны быть получены и проанализированы УК до осуществления сделки.

Выявление фактов несоблюдения установленных указом требований является основанием для применения мер надзорного реагирования, предупредил ЦБ.

Президентский указ "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" от 5 августа 2022 года запретил нерезидентам из недружественных России стран выходить без специального разрешения из активов, отнесенных к категории стратегических предприятий (их список утвержден президентским указом №1009), энергокомпаний, банков, предприятий по сервису и производству оборудования в сфере ТЭК, пользователей участков недр, включая добычу и переработку золота, никеля, алмазов, металлов платиновой группы и др.

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