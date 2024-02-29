Финансирование нацпроекта "Экономика данных" составит минимум 700 млрд руб.

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - На финансирование реализации нового национального проекта "Экономика данных" будет направлено не менее 700 млрд рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному Собранию.

По его словам, проект, в том числе, будет предусматривать создание к 2030 году во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы цифровых платформ, которые "позволяют оптимально выстроить взаимоотношения граждан, бизнеса и государства между собой".

"Для государства такие технологии, интегральные платформы открывают огромные возможности для планирования развития экономики отдельных отраслей, регионов и городов, для эффективного управления нашими программами и национальными проектами. И главное - мы сможем и дальше выстраивать работу всех уровней власти вокруг интересов каждого человека, каждой семьи; предоставлять государственные и муниципальные услуги гражданам и бизнесу проактивно, в удобном формате с максимально быстрым получением результата", - пояснил глава государства.

По его словам, важным элементом цифровых платформ являются алгоритмы искусственного интеллекта, где РФ должна быть самодостаточной и конкурентоспособной. Президент отметил, что уже подписан указ об утверждении обновленной редакции национальной стратегии развития искусственного интеллекта. "В ней поставлены новые цели: в том числе надо обеспечить технологический суверенитет по таким революционным направлениям, как генеративный искусственный интеллект и большие языковые модели. Их внедрение обещает настоящий прорыв в экономике и социальной сфере", - сказал Путин.

Для этого, по его словам, нужно наращивать вычислительные ресурсы. Так, к 2030 году совокупная мощность российских суперкомпьютеров должна быть увеличена не менее чем в 10 раз.

Президент также поручил правительству предложить конкретные меры поддержки компаний и стартапов, которые производят оборудование для хранения и обработки данных, а также создают программное обеспечение.

"Нужно, чтобы темпы роста инвестиций в отечественные ИТ-решения как минимум вдвое превышали темпы роста экономики", - подчеркнул глава государства.

Кроме того, президент заявил о необходимость создания условий для использование цифровых систем не только в мегаполисах, но и в малых городах, сельских территориях и отдаленных районах, вдоль федеральных и региональных трасс, местных дорог.

"Для этого уже в горизонте текущего 10-летия нужно обеспечить доступ к высокоскоростному интернету практически на всей территории России. Решим эту задачу, в том числе, за счет кратного наращивания нашей спутниковой группировки. Направим на ее развитие 116 млрд рублей", - сказал Путин.

Президент в сентябре 2023 года поручил правительству утвердить национальный проект по формированию экономики данных на период до 2030 года. Глава Минцифры Максут Шадаев в октябре говорил, что основные параметры нового национального проекта планируется утвердить до 1 июня 2024 года.