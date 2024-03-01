Новые инициативы из послания президента могут потребовать 5,7 трлн рублей из бюджета

Такова оценка аналитиков Росбанка

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Объем бюджетных трат на "новые" инициативы из послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию может составить порядка 5,7 трлн рублей, полагают аналитики Росбанка.

"Траты во многом ориентированы на развитие социальной среды в регионах и будут разнесены на 2024-2029 годы. С учетом уже заложенных расходов на 2024-2026 годы стоимость инициатив составляет порядка 12,8 трлн рублей, а с включением налоговых расходов (льгот) полная стоимость может приблизиться к 14-15 трлн рублей", - пишут они в своем комментарии.

По мнению экспертов, оценивать эффект допрасходов на баланс федерального бюджета преждевременно в связи с предложением некоторых налоговых инноваций и потенциальных косвенных доходов от инвестиций и налоговых расходов (в том числе субсидий в адрес промышленности).

По расчетам инвестиционного банка "Синара", дополнительные бюджетные расходы на период до 2030 года могут составить "минимум 1 трлн рублей ежегодно".

"Рост бюджетных расходов может повлечь за собой увеличение налогов, уплачиваемых публичными компаниями, что создает угрозу уменьшения прогнозного FCF и, как следствие, дивидендов на акцию", - отмечают аналитики "Синары" в обзоре. "Ввод прогрессивного налогообложения для физических лиц может сделать для них вложения в российские акции менее привлекательными", - считают они.

Как полагают эксперты инвестбанка, в текущем году рост реального ВВП составит 1,7%, а в последующие несколько лет - около 2%.