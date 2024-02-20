ВТБ видит замороженные активы значимым источником прибыли-2024

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ разработал четыре стратегии работы с заблокированными из-за санкционных ограничений активами, которые могут принести ему дополнительно порядка 100 млрд рублей чистой прибыли в 2024 году, заявил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

"Я ожидаю, что с точки зрения заблокированных активов основной год жатвы по банковскому сектору - это 2024 год", - сказал он.

Объем заблокированных активов ВТБ на конец 2023 года оценивается в 900 млрд рублей, средняя ставка резервирования по ним составляет около 80%.

"У нас существует четыре возможных стратегии, которым мы активно следуем, по обеспечению хотя бы частичной возвратности этих заблокированных активов", - заявил Пьянов.

Первая стратегия - перевод части заблокированных активов и обязательств ВТБ и "Открытия" на баланс специально созданных структур в рамках закона 292-ФЗ. Объем активов и пассивов, которые могут быть переданы, оценивается в 183 млрд рублей.

"Это по сути наше собственное действие с нашими собственными активами и обязательствами, практически без привлечения третьих лиц. Закон до конца 2024 года это предусматривает, соответственно, нам нужно только согласовать перечень активов и обязательств, выделяемых в юрлицо, с Центробанком", - заявил Пьянов.

По его словам, "Открытие" планирует создать специальное финансовое общество для заблокированных активов в августе этого года, ВТБ - в ноябре.

Поправка о бывших

Вторая стратегия - судебные процедуры в отношении "дочек" ВТБ в Европе и Великобритании, над которыми банк в 2022 году потерял контроль. В настоящее время в российских судах находится несколько исков ВТБ к OWH SE (прежнее, а теперь и актуальное название VTB Bank Europe, находится в процессе ликвидации) и VTB Capital plc.

"У нас есть осложнение этой судебной стратегии в связи с принятием указа президента от 3 января, запрещающего судебные взыскания по счетам типа "С". Но мы считаем, что справедливость на нашей стороне, и просто законодатель недоучел то обстоятельство, что в рамках сохранности или борьбы за сохранность счетов типа "С" как "заложников" для потенциального обмена есть уже идущий де-факто обмен путем судебных процессов с изъятыми у нас "дочками", в которых мы лишены акционерного права. Поэтому мы надеемся в рамках этой судебной стратегии получить какой-то waiver (исключение - ИФ), который позволит все-таки довзыскать, довести до судебного взыскания частично наши заблокированные активы, связанные с VTB Europe и VTB Capital plc", - рассказал Пьянов.

Речь идет об указе №8 "О внесении изменений в указ президента от 5 марта 2022 года №95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами" и указ президента от 9 сентября 2023 года №665 "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств РФ, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам". Документ предусматривает, что на средства и ценные бумаги, учитываемые на счетах типа "С" и типа "И", не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, наложен арест и в отношении них не могут быть приняты иные обеспечительные меры. Новым документом уже попробовал воспользоваться OWH SE в споре с ВТБ, обратившись в апелляционный суд с ходатайством об отмене ранее принятых обеспечительных мер со ссылкой на указ 8. Правда, в этом случае попытка пока оказалась неудачной: суд прислушался к аргументам банка (пункт указа, в который внесены изменения, не имеет обратной силы и не предусматривает, что должны быть сняты ранее наложенные обеспечительные меры; ответчик - 100% "дочка" банка и все его активы опосредовано принадлежат ВТБ, так что этот пункт и не должен применяться к их взаимоотношениям) и оставил прежнее решение в силе.

ВТБ, по словам Пьянова, предложит уточнить формулировку указа, чтобы разрешить процедуру обращения взыскания на счета типа "С", если это связано с судебными процессами с бывшими "дочками".

Ты - мне, я - тебе

Третья стратегия - сделка с другим банком, у которого в отличие от ВТБ большой объем заблокированных обязательств, но недостаток заблокированных активов.

"Мы являемся рекордсменом с таким объемом заблокированных активов, наверное, во всем банковском секторе в силу нашей бизнес-модели на момент попадания под санкции в феврале 2022 года. Другие контрагенты, которые позднее подпадали под блокирующие санкции, имели другую бизнес-модель, и если у нас наблюдается недостаток обязательств с недружественными держателями и избыток заблокированных активов, то возможно на рынке найти контрагентов, у которых обратная ситуация - избыток этих обязательств с держателями из недружественных стран. И если б мы нашли такого контрагента, то мы могли бы взаимовыгодно с дисконтом продать туда часть наших заблокированных активов, и этот сторонний контрагент выделил бы из себя по 292-ФЗ общество, в котором были и собственные заблокированные активы, и наши заблокированные активы", - пояснил топ-менеджер.

По его словам, ВТБ может получить прибыль при продаже активов с recovery больше 20%.

"Мы находимся пока в переговорах, правда, в продвинутой стадии. Мы нашли по крайней мере одного такого контрагента (не могу назвать его имя), и мы допускаем, что внутри 2024 года какой-то кусочек наших заблокированных активов будет иметь recovery через стороннего контрагента, также выделяющего из себя (активы в рамках - ИФ) 292-ФЗ, у которого в начальной точке есть избыток обязательств перед недружественными держателями над своими заблокированными активами", - рассказал он.

Границы возможного

Деталями четвертой стратегии Пьянов не поделился, заявив лишь, что она находится в начальной фазе и он не готов раскрывать детали.

Суммарная прибыль, которую может принести ВТБ работа с заблокированными активами по всем озвученным стратегиям, закладывается в объеме 100 млрд рублей, хотя в этой оценке есть доля условности.

"Никто в раннем 2024 году не таргетирует самую оптимистичную границу возможного, особенно, когда что-то может пойти не так. Мы выбрали вариант 100 млрд рублей. Если хотите - это середина возможного диапазона с учетом наших знаний о всех четырех стратегиях", - отметил Пьянов.