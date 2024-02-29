Индекс МосБиржи превысил 3240 пунктов на фоне выступления Путина

Фото: Алексей Кузнецов/"Интерфакс"

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг продолжил подъем на фоне выступления президента РФ Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию, в то время как внешние рынки капитала подают смешанные сигналы и забуксовала нефть (Brent стоит в районе $83,5 за баррель); индекс МосБиржи превысил 3240 пунктов во главе с бумагами "Роснефти", просели акции Polymetal.

К 16:35 индекс МосБиржи составил 3240,23 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1122,73 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,6%.

Доллар просел до 90,92 рубля (-0,23 рубля).

Подорожали акции "Роснефти" (+1,6%), "Татнефти" (+1,4%), "ММК" (+1,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,2%), бумаги "Интер РАО" (+1,2%), "Аэрофлота" (+1,1%), "Газпром нефти" (+1,1%), "МТС" (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (+1%), "Яндекса" (+0,9%), "Северстали" (+0,7%), "Магнита" (+0,7%), расписки OZON (+0,7%), акции ПАО "Полюс" (+0,3%), "Норникеля" (+0,2%), Сбербанка (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

"Полюс" по итогам 2023 года увеличил общий объем производства на 14%, до 2,902 млн унций, сообщила компания. Выручка выросла на 28% и достигла $5,436 млрд. Скорректированный показатель EBITDA достиг $3,889 млрд, увеличившись на 51%.

Аналитики ожидали, что годовое производство "Полюса" окажется в пределах прогнозного диапазона 2,8-2,9 млн унций, скорее ближе к нижней границе. Консенсус-прогноз по выручке составлял $5,391 млрд, EBITDA - $3,762 млрд.

"Полюс" допускает в 2024 году сокращение производства золота до 2,7-2,8 млн унций. Прогноз capex - $1,55-1,7 млрд.

Подешевели акции Polymetal (-1,3%), "АЛРОСА" (-0,8%), "Мечела" (-0,7% и -1,6% "префы"), "НЛМК" (-0,4%), "РусГидро" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%).

Россия готова к обсуждению с США вопросов стратегической стабильности, но всерьез вести такой диалог невозможно на фоне заявлений Запада о намерении нанести РФ стратегическое поражение на поле боя, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию. Также Путин заявил, что Россия не планирует нападать на Европу, но при этом нарастит группировки войск на западном направлении, чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с очередным расширением НАТО на восток, втягиванием в альянс Швеции и Финляндии.

Президент РФ Владимир Путин предложил продлить программу "Семейная ипотека" до 2030 года, сохранив основные базовые параметры. Путин также поставил задачу к 2030 году сократить уровень бедности в стране ниже 7%, а среди многодетных семей - вдвое. Минимальный размер оплаты труда к 2030 году должен вырасти до 35 тыс. рублей, заявил он.

Кроме того, Путин предложить запустить новый банковский продукт с повышенным страховым покрытием - безотзывные сберегательные сертификаты на срок от трех лет, с государственной страховкой средств в размере до 2,8 млн рублей, то есть в два раза больше, чем по обычным депозитам в банках.

Также президент РФ предложил с 2025 года отказаться от практики временных мораториев на проверки для бизнеса и перейти на рискориентированный подход. Малые и средние предприятия (МСП) должны иметь возможность один раз в пять лет использовать механизм кредитных "каникул", сообщил он.

Путин предложил списать 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам, что позволит им экономить 200 млрд руб. в год для инвестиций. По словам Путина, нужно продумать более справедливое распределение налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие корпоративные и личные доходы.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский фондовый рынок по итогам февраля смог отвоевать понесенные во второй половине месяца потери и завершает его приростом на 0,8% по индексу МосБиржи.

Индекс в середине февраля поднимался до 3275 пунктов (максимум с октября 2023 года), но не устоял у достигнутых значений из-за ожиданий новых масштабных санкций против РФ и, в частности, Национального клирингового центра (НКЦ). Худшие опасения в итоге не оправдались - западные страны не решились на ограничения против НКЦ, что вызвало отскок в российских акциях в конце месяца. Тем не менее, под санкциями оказались "Совкомфлот", "Мечел", СПБ Банк (депозитарий "СПБ Биржи"), банк "Санкт-Петербург", "НОВАТЭК" и проект "Арктик СПГ 2", HeadHunter, "ЦИАН", "ПИК", "ТМК", а также представители руководства ряда эмитентов, например, гендиректор "Юнипро". Реакция рынка на новые ограничения была сдержанной, а акции "Мечела" снизились в рамках коррекции после многих месяцев роста.

С технической точки зрения для индекса МосБиржи при положении выше поддержки 3220 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) по-прежнему открыта дорога к среднесрочному сопротивлению 3290 пунктов, которое индикатор не может преодолеть с сентября прошлого года. Индекс РТС при положении выше 1110 пунктов смотрит в район пика текущего года 1149 пунктов и максимума 2023 года - 1159 пунктов, считает Кожухова.

Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, рынок акций РФ в четверг подрос на фоне президентского послания, оптимизм участников рынка связан с предложениями о мерах поддержки бизнеса в целом и отдельных отраслей экономики.

Акции банка "Санкт-Петербург" (+4,8% и +8,1% "префы") дорожают, так как с 22 марта они будут включены в индекс МосБиржи и станут доступны для покупки различным хедж-фондам. Также бумаги кредитной организации привлекательны с точки зрения дивидендных выплат. В прошлом году их доходность оказалась значительно выше средней по российскому рынку. Распродажи в депозитарных расписках Qiwi (-7,4%) продолжаются ввиду отзыва лицензии у Киви банка и в ожидании ликвидации компании, отметил аналитик.

Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 29 февраля - диапазон 3200-3250 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 1100-1130 пунктов, считает Чернов.

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Никиты Покровского, рост нефти забуксовал на фоне отчета Минэнерго США о росте запасов нефти и нефтепродуктов в стране, а также роста индекса доллара DXY.

Динамика нефти является следствием слабого спроса, который хотя и показывает рост в последние недели, но все еще ниже прошлого года. В ближайшее время переработчики США будут наращивать производство после технического обслуживания, что увеличит предложение. Отчеты Минэнерго США начнут показывать замедление роста запасов нефти, считает эксперт.

Техническая картина в нефти пока без изменений. Закрепление нефти Brent выше уровня $83 за баррель станет толчком для формирования восходящего импульса в район $87. Сценарий будет оставаться в силе, пока не пробита поддержка в районе $76,8 за баррель, полагает Покровский.

По словам аналитика ФГ "Финам" Полины Щукиной, рынок акций РФ в четверг продолжил рост, несмотря на стагнацию нефтяных котировок и смешанный внешний фон. Внимание российских инвесторов было сконцентрировано на выступлении президента РФ Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию. Из корпоративных событий рынок ожидает рассмотрения советом директоров "Распадской" вопроса о выплате дивидендов за 2023 год.

Согласно техническому анализу, индекс МосБиржи продолжает торговаться в рамках широкого бокового коридора 3000-3300 пунктов, и в ходе отскока закрепился выше 3200 пунктов. При дальнейшем росте индекса ближайший уровень сопротивления находится в районе 3260 пунктов, считает Щукина.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, индекс МосБиржи превысил 3220 пунктов и остается в рамках среднесрочного восходящего тренда. Движение вверх идет на фоне восстановления разных секторов, продолжается восстановление акций сектора девелопмента.

Также рынок продолжает восстанавливаться на фоне ожиданий прихода дивидендов. В среднем инвесторы ожидают объем в 5 трлн рублей дивидендов в 2024 году, полагает эксперт.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", давление на акции "НОВАТЭКа" оказали новые санкции Запада, которые препятствуют получению газовозов для начала отгрузок СПГ с "Арктик СПГ 2". Три российские компании (в том числе "Русагро") получили разрешение на экспорт свинины в Китай. В компании "Русагро" (+0,1%) сообщили о намерении начать поставки в Поднебесную уже в марте.

Котировки нефти Brent накануне протестировали $84 за баррель, но не смогли удержаться на этом рубеже. Тем не менее, в пользу возобновления повышательной динамики нефтяных цен выступают геополитические риски и потенциальное продление добровольного сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ во II квартале текущего года, полагают эксперты. Сдерживающим рост цен фактором выступает пополнение коммерческих и стратегических запасов нефти в США. Однако до восполнения резервов даже до уровней аналогичного периода прошлого года остается приобрести еще 33 млн и 11 млн баррелей соответственно, отмечают эксперты компании "Цифра брокер".

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,9%, гонконгский Hang Seng потерял 0,2%), подросли Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX выросли на 0,03-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют 0,2-0,4%).

Розничные продажи в Японии в январе увеличились на 2,3% в годовом выражении, говорится в отчете министерства экономики, торговли и промышленности страны. Подъем продолжается уже 23-й месяц подряд, а его темпы совпали с консенсус-прогнозом, который приводит Trading Economics. Согласно уточненным данным, в декабре 2023 года показатель повысился на 2,4%, а не 2,1%, как было объявлено ранее.

Промпроизводство в прошлом месяце, по предварительным данным, уменьшилось на максимальные с мая 2020 года 7,5% относительно предыдущего месяца и сократилось на 1,5% по сравнению с январем 2023 года.

В пятницу станут известны данные о безработице в Японии за январь. Также инвесторы ожидают публикации в пятницу официальных индексов менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе и сфере услуг КНР.

По данным Минтруда США, число новых заявок на пособие по безработице на прошлой неделе выросло до 215 тыс., эксперты ожидали 210 тыс.

По данным Минторга США, доходы населения в январе 2024 года выросли на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы увеличились на 0,2%. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал рост доходов на 0,4%, расходов - на 0,2%. В декабре доходы американцев выросли на 0,3%, расходы - на 0,7%.

На нефтяном рынке в четверг цены стабилизировались.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 16:35 по московскому времени составила $83,67 за баррель (-0,01% и +0,04% накануне), апрельская цена WTI - $78,72 за баррель (+0,2% и -0,4% в среду).

Срок действия апрельских фьючерсов на Brent истекает в четверг. Более активно торгуемые майские контракты торгуются на уровне $82,2 за баррель.

Снижению стоимости WTI в среду способствовали данные министерства энергетики США, показавшие увеличение запасов нефти в стране (+4,2 млн баррелей) по итогам пятой недели подряд.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 1,5 млн баррелей. Добыча нефти в США на прошлой неделе осталась на рекордном уровне - 13,3 млн баррелей в сутки.

Некоторую поддержку рынку в среду оказали сообщения СМИ о том, что ОПЕК+ рассматривает возможность продления добровольных ограничений на добычу нефти на второй квартал этого года.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "НПО "Наука" (+19,5%), ПАО "Наука-Связь" (+18,9%), "АГ Кристалл" (+10,8%), ПАО "ММЦБ" (+9,9%), "М.Видео" (+5%), банка "Санкт-Петербург" (+4,8% и +8,1% "префы"), ПАО "Генетико" (+4,3%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (+4,1%), "Росгосстраха" (+3,7%).

Подешевели расписки Qiwi (-7,4%), акции банка "Уралсиб" (-4,4%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (-3,3%), расписки "Эталона" (-3,2%).

ПАО "ТГК-1" (-1,5%) по итогам 2023 года получило чистый убыток по РСБУ в размере 0,78 млрд рублей против чистой прибыли в размере 7,1 млрд рублей годом ранее, говорится в сообщении компании. Выручка возросла на 2,9% - до 101,7 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 составил 36,04 млрд рублей (из них 3,88 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,94 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,89 млрд рублей на акции "Газпрома").