Источники сообщили о возможном запрете экспорта сахара из России до августа

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Россия может ввести запрет на экспорт сахара за пределы ЕАЭС до конца текущего сахарного сезона (по 31 июля 2024 года включительно), сообщают источники на рынке.

Как сообщил телеграм-канал Sugar.ru, возможность ограничить экспорт обсуждали на совещании в Минсельхозе. Это ведомство и предложило ограничить поставки сахара за пределы ЕАЭС.

"По мнению Минсельхоза, вывезенного с начала сезона сахара уже достаточно, чтобы нивелировать профицит производства, а текущие остатки позволят войти в новый сезон без сильных колебаний цен", - говорится в сообщении. Что же касается поставок в страны ЕАЭС, то для них предлагается согласовать определенные объемы.

Один из источников "Интерфакса" подтвердил, что на совещании обсуждался вопрос о запрете экспорта сахара.

"В принципе, этот вопрос начал обсуждаться некоторое время назад, он вызван беспокойством по поводу активизации поставок сахара за рубеж. В этой ситуации важно, чтобы к новому сезону были достаточные переходящие запасы", - сказал он.

Другой источник знает, что запрет предлагается ввести до конца текущего сахарного сезона, то есть до 31 июля 2024 года.

В Союзроссахаре подтвердили только факт совещания без дальнейших комментариев.

В Минсельхозе оперативный комментарий не представили.

Как сообщается в итоговом обзоре Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) по рынку сахара за 2023 год, экспорт из России заметно активизировался с осени 2023 года и в ноябре только по железной дороге достиг 83 тысяч тонн. Россия вернулась практически на все свои традиционные рынки - страны СНГ, КНДР, Монголия, Афганистан, Турция, Сербия. С ноября началась поставка зерновозами-хопперами свекловичного сахара-сырца в Узбекистан и Азербайджан.

По данным ИКАР, с августа 2023 года по середину февраля 2024 года экспорт сахара из России по железной дороге составил 442 тысячи тонн против 164,3 тысячи тонн за аналогичный период прошлого сезона.

Основные объемы экспорта идут по железной дороге. Кроме того, сахар экспортируется автомобильным транспортом и совсем незначительно - морскими перевозками.

По данным Евразийской сахарной ассоциации, в России с начала текущего сезона (с 1 августа 2023 года) произведено 6,6 млн тонн свекловичного сахара, что на 0,7 млн тонн больше, чем годом ранее.