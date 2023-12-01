ИКАР спрогнозировал рост производства сахара в этом сезоне до 6,8 млн т

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Производство сахара в РФ в этом сезоне (август 2023-июль 2024 гг.) может увеличиться до 6,8 млн тонн против 6,2 млн тонн сезоном ранее. Поскольку потребление составляет 5,8 млн тонн, то появляется возможность проведения госзакупок сахара в интервенционный фонд, считает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов.

"В этом году приблизимся к рекордному производству 2019/2020 сезона, когда было выработано почти 7 млн тонн сахара, – можем произвести 6,8 млн тонн", - заявил Иванов на конференции "Агротренды России 2023-2024" в пятницу в Москве.

По его словам, этот объем производства, учитывающий переработку сиропа и мелассы, может позволить наполнить интервенционный фонд. "Этот механизм пока ни разу не включался, и по нему наверняка есть технические моменты, как его все-таки запустить. Установленные ценовые уровни, при которых запускаются интервенции, не позволяют сейчас его включить. Это не очень хорошо, потому что после 2019/2020 сезона перепроизводства только запасы, к сожалению, коммерческие, а не государственные, позволили пережить следующий сезон, когда производство упало ниже уровня потребления. Тогда было выработано 5,2 млн тонн сахара при потребности в 5,8 млн тонн", - сказал он.

Как сообщалось, сахар включен в перечень продукции, в отношении которой могут проводиться закупочные и товарные интервенции. Но таких интервенций не было. Вместе с тем, в соответствии с законом о сельском хозяйстве, ежегодно устанавливаются минимальные цены, при которых они должны запускаться.

Говоря об экспорте сахара, Иванов сообщил, что основными рынками сбыта являются бывшие советские республики – "плюс КНДР, Монголия, Афганистан, Иран", куда идут поставки железнодорожным транспортом. "Кроме того, есть определенный рынок сбыта автотранспортом – Сербия, Турция и еще ряд стран. Возможны поставки в Китай, но для этого нужно получить тарифную квоту, России нужна квота не менее 300 тыс. тонн, Белоруссия квоту получила, небольшую, еще три года назад", - сказал он, добавив, что возможности экспорта морем пока ограничены.

При этом Иванов обратил внимание на то, что в текущем сезоне возобновилась схема поставки свекловичного сахара-сырца в Узбекистан. "Предыдущий эпизод был в 2019/2020 сезоне, когда было поставлено почти 100 тыс. тонн. За половину ноября около 5 тыс. тонн отгрузили", - сообщил он.