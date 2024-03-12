Минсельхоз предложил запретить экспорт сахара из России до 31 августа

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Минсельхоз подготовил проект постановления правительства о запрете экспорта сахара из России до 31 августа 2024 года. Документ размещен на сайте regulation.gov.ru.

"Установить с даты вступления в силу настоящего постановления по 31 августа 2024 года включительно временный запрет на вывоз сахара тростникового или свекловичного и химически чистую сахарозу в твердом состоянии (код 1701 ТН ВЭД ЕАЭС) из Российской Федерации", - говорится в проекте.

Документ предусматривает ряд исключений. В частности, запрет не будет распространяться на сахар, вывозимый в страны ЕАЭС в пределах объемов, предусмотренных индикативными балансами. Но при этом необходимы разрешения на вывоз, выдаваемые Минсельхозом в соответствии с порядком, утверждаемым самим министерством.

Как сообщали ранее источники "Интерфакса", возможность запретит экспорт сахара обсуждали в Минсельхозе в конце февраля. Необходимость этой меры аргументировалась "беспокойством по поводу активизации поставок сахара за рубеж". "В этой ситуации важно, чтобы к новому сезону были достаточные переходящие запасы", - говорил один из источников.

В Минсельхозе тогда на запрос не ответили.

Как сообщается в итоговом обзоре Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) по рынку сахара за 2023 год, экспорт из России заметно активизировался с осени 2023 года и в ноябре только по железной дороге достиг 83 тысяч тонн. Россия вернулась практически на все свои традиционные рынки - страны СНГ, КНДР, Монголия, Афганистан, Турция, Сербия. С ноября началась поставка зерновозами-хопперами свекловичного сахара-сырца в Узбекистан и Азербайджан.

По данным ИКАР, с августа 2023 года по середину февраля этого года экспорт сахара из России по железной дороге составил 442 тысячи тонн против 164,3 тысячи тонн за аналогичный период прошлого сезона.

Основные объемы экспорта идут по железной дороге. Кроме того, сахар экспортируется автомобильным транспортом и совсем незначительно - морскими перевозками.

По данным Евразийской сахарной ассоциации, в России с начала текущего сезона (с 1 августа 2023 года) произведено 6,6 млн тонн свекловичного сахара, что на 0,7 млн тонн больше, чем годом ранее.