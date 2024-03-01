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Биткойн дешевеет после взятия отметки в $62 тысячи

Аналитики JPMorgan предупреждают о коррекции курса

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Курс биткойна превысил отметку в $62 тысячи в четверг и начал слабо снижаться в пятницу, аналитики JPMorgan предупреждают о возможной коррекции криптовалюты весной 2024 года.

К 10:19 по Москве биткойн дешевел на 0,7% до $61 665, по данным CoinDesk. Стоимость криптовалюты подскочила более чем на 40% с начала года и приближается к историческому максимуму, зафиксированному в ноябре 2021 года, - $68 990.

По мнению аналитиков, основной причиной роста стали ожидания так называемого "халвинга", который случится в апреле. Халвингом называется момент, когда вознаграждение майнерам за "добычу" биткойна сокращается вдвое. Такое происходит примерно раз в четыре года, схема была разработана с целью ограничить предложение цифровой валюты.

Халвинг, как правило, приводит к росту котировок криптовалюты, поскольку средние затраты на "добычу" одного биткойна автоматически удваиваются. По оценкам JPMorgan, сейчас на получение биткойна майнеры тратят около $26,5 тысячи, и в апреле показатель достигнет $53 тысяч, если использовать стандартную формулу.

Однако такой скачок затрат может вывести из игры небольших майнеров, в результате чего средние расходы могут понизиться примерно на 20% по сравнению с первоначальной оценкой, отметили эксперты JPMorgan. В результате курс биткойна может начать обратное движение по направлению к отметке в $42 тысячи после апреля, добавили они.

CoinDesk JPMorgan США
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