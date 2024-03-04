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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

Курс биткойна превысил $65 тысяч

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Курс биткойна превысил отметку в $65 тысяч в понедельник и вплотную приблизился к рекордному значению.

К 14:16 по московскому времени биткойн дорожал на 3,6% до $65 073, по данным CoinDesk. Стоимость криптовалюты подскочила более чем в полтора раза и находится вблизи исторического максимума, зафиксированного в ноябре 2021 года на уровне $68 990.

"Кажется, биткойн вскоре будет штурмовать рекордные отметки и может подняться выше $69 тысяч", - написал аналитик Brave New Coin Адитья Дас.

CoinDesk Brave New Coin США
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