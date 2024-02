Курс биткойна превысил $59 тысяч

Фото: Chesnot/Getty Images

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Биткойн продолжает дорожать в среду, обновляя максимумы с ноября 2021 года.

Курс биткойна к 14:14 по московскому времени поднимается на 4% и составляет $59 272, по данным CoinDesk. Ранее в ходе торгов котировки достигали $59 482. Исторический максимум был зафиксирован в ноябре 2021 года на уровне $68 990.

С начала года криптовалюта подорожала на 40% на фоне притока средств в фонды, инвестирующие в биткойн, а также в ожидании так называемого халвинга, или уполовинивания, биткойна в апреле. Так называется момент, когда вознаграждение майнерам за добавление ими нового блока в блокчейн сокращается вдвое. Такое происходит примерно раз в четыре года и обычно позитивно сказывается на котировках криптовалюты, отмечает MarketWatch.

Благодаря подъему биткойна акции криптовалютной биржи Coinbase Global подорожали на 5,5% на предварительных торгах в среду, бумаги ИТ-компании MicroStrategy Inc., владеющей значительным объемом биткойнов, выросли в цене на 7,8%. Капитализация майнинговых компаний Marathon Digital Holdings Inc. и Riot Platforms Inc. повышается на 7,4% и 4,8% соответственно.

"Крупные игроки вливают средства в биткойн в преддверии апрельского халвинга, и, вероятно, котировки продолжат расти в краткосрочной перспективе, - отметил Джеймс Харти из брокерской компании Tickmill Group. - Вопрос в том, продолжится ли ралли после халвинга, или трейдеры просто покупают на слухах и будут продавать на новостях. С учетом сокращения предложения биткойнов и недавнего одобрения биткойновых ETF есть сильные аргументы в пользу продолжения ралли, и некоторые ждут роста до $100 тыс. к концу года".