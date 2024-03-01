Tesla предложит субсидии на страховку покупателям электромобилей в Китае

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Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla Inc. вводит новые стимулы для китайских покупателей, чтобы поддержать спрос в условиях высокой конкуренции.

Новые меры коснутся автомобилей Model 3 и Model Y, сообщила компания в соцсети Weibo.

В частности, Tesla предлагает покупателям страховую субсидию в размере 8000 юаней ($1113). Это позволит снизить цены на автомобили более чем на 3% - до 245,9 тысячи юаней в случае Model 3 и до 245,9 тысячи юаней в случае Model Y.

Кроме того, автопроизводитель дает скидку в 10 тысяч юаней к цене автомобилей с некоторыми цветами кузова.

В январе Tesla объявила о снижении цен на Model 3 и Model Y в Китае.